La jugadota de Jordan Barrera en Copa Libertadores, que ya es viral en redes sociales

La jugadota de Jordan Barrera en Copa Libertadores, que ya es viral en redes sociales

El talentoso jugador soledeño dejó una acción que se llevó todas las miradas en el partido que enfrentó a Nacional Potosí y Botafogo, en roda previa de Copa Libertadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Jordan Barrera en Nacional Potosí vs. Botafogo por ronda clasificatoria de Copa Libertadores.
Jordan Barrera en Nacional Potosí vs. Botafogo por ronda clasificatoria de Copa Libertadores.
AFP

