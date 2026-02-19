La jugadota de Jordan Barrera en Copa Libertadores, que ya es viral en redes sociales

Jordan Barrera fue tendencia en redes sociales y todo se debió a un jugadota que protagonizó con su equipo, Botafogo, en la Copa Libertadores de América. El habilidoso jugador colombiano dejó a sus rivales viendo un 'chispero', cuando se sacó de la 'manga' una excelente pisada con el balón.

Dicha acción del exJunior de Barranquilla y con paso en la Selección Colombia Sub-20 se generó en medio de la contienda frente a Nacional Potosí, de Bolivia, por la ida de la segunda ronda de clasificación al certamen de la Conmebol. El oriundo de Soledad (Atlántico) fue titular y fue revelado en la parte complementaria.

Barrera Herrera recibió la esférica sobre la mitad del campo, lo controló, luego aprovechó su gran habilidad con los pies para evadir a sus marcadores con esa sola jugada.

Aunque hay que indicar que Botafogo cayó por marcador de 1-0 ante el conjunto boliviano. La vuelta de esta serie está pactada para el miércoles 25 de febrero con horario de las 7:30 de la noche, en Colombia.



Vea acá la jugadora de Jordan Barrera en Copa Libertadores con Botafogo: