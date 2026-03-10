Tirreno Adriático 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 3, con Nairo, Roglic y Del Toro

La Tirreno Adriático no da tregua. Fiel a su historia, las duras jornadas no pueden faltar y este miércoles 11 de marzo es una de ellas. Con inicio en la ciudad de Cortona y final en Magliano de' Marsi, el pelotón se enfrenta a un recorrido total de 221 kilómetros y algunos ascensos. Razón por la que es la oportunidad perfecta para que los favoritos al título hagan de las suyas y pongan orden. Recordemos que esta competencia cuenta con siete etapas, por lo que el campeón de esta edición se conocerá el próximo domingo en San Benedetto del Tronto.

El espectáculo está asegurado, más cuando se cuenta con la presencia de ciclistas del talante de Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) y Richard Carapaz (EF Education - EasyPost). Eso sí, Colombia no se queda atrás y tiene un representante de alto nivel, con Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), quien viene de coronarse campeón del Trofeo Laigueglia y ser cuarto en el Campeonato Nacional de Ruta, acariciando una medalla.

Pero no es el único 'escarabajo' que dice presente. Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) es la carta fuerte para las fracciones que terminen en embalaje, mientras que los que tiene un rol de gregario son Brandon Rivera, en el INEOS Grenadiers, y Nairo Quintana, en Movistar Team. Justamente, 'el Cóndor' está disputando su séptima carrera de la temporada, luego de haber estado en la Classica Camp de Morvedre, el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, la Clàssica Comunitat Valenciana, la Muscat Classic, el Tour de Oman y el UAE Tour.

Pirmoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, en el Tour de Francia 2025 AFP

Hora y dónde ver la etapa 3 de la Tirreno Adriático 2026

Día: miércoles 11 de marzo.

Hora: 4:40 a.m. (Colombia) / 10:40 p.m. (Italia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.



Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 3 de la Tirreno Adriático 2026

Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 3 de la Tirreno Adriático 2026 ProCycling Stats