Caos en la etapa 2 de la Vuelta a España: un perro estuvo cerca de causar una caída masiva

En la etapa 2 de la Vuelta a España pasó de todo. El clima fue protagonista de principio a fin, debido a la fuerte lluvia que cayó en varios sectores del recorrido, pero otro que se llevó las miradas fue un perro. Y es que a falta de menos de 50 kilómetros para la meta, el pelotón vivió un momento de máxima tensión, cuando luchaban por el esprint intermedio.

Los corredores iban a alta velocidad, cuando el animal invadió la carretera. Por fortuna, no pasó a mayores, ya que estaba amarrado y su dueño logró quitarlo rápidamente. No obstante, la advertencia no faltó por parte de los organizadores. "¡Atad a los perros y pensad en su seguridad y la de los ciclistas!", escribieron en la cuenta oficial de la ronda obérica.

Así rodó el pelotón de la Vuelta a España en la etapa 2 AFP

Perro estuvo cerca de invadir la carretera en la etapa 2 de la Vuelta a España

🚨 Keep the riders safe! Keep your dogs leashed!



🚨 ¡Atad a los perros y pensad en su seguridad y la de los ciclistas!#LaVuelta25 pic.twitter.com/RtAWz1pVPN — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025