Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Caos en la etapa 2 de la Vuelta a España: un perro estuvo cerca de causar una caída masiva

Caos en la etapa 2 de la Vuelta a España: un perro estuvo cerca de causar una caída masiva

A pesar de las advertencias por parte de los organizadores de la Vuelta a España, algunas personas no las tienen en cuenta y, por poco, tumban a los ciclistas.

Imagen de referencia del pelotón en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
Imagen de referencia del pelotón en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 24, 2025 09:56 a. m.