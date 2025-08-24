Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 2: Egan Bernal, cerca del podio

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 2: Egan Bernal, cerca del podio

Caótica jornada en la Vuelta a España por cuenta de la lluvia, que causó una caída masiva y un retiro, y un fuerte ascenso en el final, que generó un revolcón.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, subió puestos en la general de la Vuelta a España
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, subió puestos en la general de la Vuelta a España
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 24, 2025 10:56 a. m.