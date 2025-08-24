Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 2: Egan Bernal, cerca del podio

La Vuelta a España 2025 tuvo su primer día lleno de noticias. Este domingo 24 de agosto, entre Alba y Limone Piemonte, el pelotón se enfrentó a 159,5 kilómetros de recorrido, un esprint intermedio, un torrencial aguacero en varios sectores y un final en alto. Razón por la que el ganador fue Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), un especialista en esta clase de remates.

Así las cosas, hubo cambio de líder en la clasificación general, ya que el fuerte de Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) no son los ascensos. Ahora, el nuevo portador de la camiseta roja es el danés, con un tiempo de 7h 56' 16'', seguido de Giulio Ciccone (Lidl Trek), en la segunda plaza, a 4''. Quien completa el podio, de tercero, es David Gaudu (Groupama FDJ), a 6''.

Pero no fueron los únicos movimientos que se presentaron, pues todo el top 10 cambió. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) es el mejor colombiano y aparece de cuarto, a 10 segundos de la parte alta, mientras que desde el quinto, que es Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), hasta el décimo, donde está Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG), se encuentran a 12''.

Fue una jornada impresionante. La lluvia hizo de las suyas y, por ende, hubo caídas. Una de ellas fue la de Guillaume Martin (Groupama FDJ), quien puso pie en tierra, convirtiéndose en el primer retiro de esta edición de la competencia. De igual manera, Jonas Vingegaard también se fue al suelo y sufrió raspones, pero, para su fortuna, no pasó a mayores.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito a coronarse campeón de la Vuelta a España 2025 AFP

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 2

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 7h 56' 16''

2. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 4''

3. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 6''

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 10''

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 12''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 12''

7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 12''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12''

9. Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) - a 12''

10. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 12''