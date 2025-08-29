¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 7?

Egan Bernal llegó a la Vuelta a España con la tarea de ser el líder del INEOS Grenadiers. No era fácil, pero ha respondido de buena manera. Prueba de ello fue lo hecho este viernes 29 de agosto, en el marco de la etapa 7. Y es que estuvo brillante y se mantuvo con los favoritos, entre Andorra la Vella y Cerler Huesca La Magia, y a lo largo de los 188 kilómetros de recorrido.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) se llevó la victoria, luego de haber hecho de las suyas desde el inicio, comandando la fuga y aguantando el ritmo. Cruzó la meta en solitario y eso le permitió reivindicarse, después de una sexta fracción para el olvido, donde se despidió de cualquier ilusión de hacerse con el título, a pesar de ser catalogado como uno de los favoritos.

Respecto a los favoritos, Marc Soler y Joao Almeida intentaron mover la carrera, con un par de arrancones, pero Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Giulio Ciccone y Torstein Træen estuvieron a la altura, cruzando juntos la línea de meta. Razón por la que en la clasificación general hubo cambios significativos, empezando por la conformación del podio, donde hay nuevas caras.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el elegido por INEOS Grenadiers para que sea su líder en Vuelta a España Getty Images

Torstein Træen (Bahrain Victorious), con un tiempo de 25h 18' 02'', sigue como portador de la camiseta roja de líder. Sin embargo, quien lo sigue es Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), a 2' 33'', en la segunda plaza, mientras que Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) es tercero, a dos minutos y 41 segundos. Ahora, no fueron los únicos movimientos que se presentaron.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) regresó al exclusivo top 10. El 'joven maravilla' arribó en el puesto 23, a dos minutos y 35 segundos de Juan Ayuso, pero lo realmente importante es que le aguantó el ritmo a los candidatos al título. Por eso, subió posiciones en la clasificación general, pasando del 11 al noveno lugar, donde está a dos minutos y 55 segundos de la parte alta.