Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 7: Egan Bernal entró al top 10

La Vuelta a España vivió otro día para enmarcar. Este viernes 29 de agosto, el pelotón se enfrentó a un recorrido de 188 kilómetros, dos puertos de segunda categoría y otros de primera, con final en alto, por lo que se abrió la puerta para que la fuga hiciera de las suyas y así fue. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) atacó desde el inicio, aguantó y celebró en la etapa 7.

Recordemos que el español tuvo una sexta jornada para el olvido, al quedarse, ceder terreno y bajarse de la lucha por el título. Por eso, las miradas también estuvieron más atrás, donde los favoritos dieron espectáculo, especialmente en los últimos cinco kilómetros. Allí, Joao Almeida aceleró el paso y puso a prueba a sus rivales como Jonas Vingegaard y Egan Bernal.

Al final, no hubo mayores sorpresas y juntos cruzaron la meta. De esa manera, el líder de la clasificación general es Torstein Træen (Bahrain Victorious), con un tiempo de 25h 18' 02'', seguido de Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), a 2' 33'', en la segunda plaza, mientras que Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) completa el podio, de tercer, a 2' 41''.

En cuanto a los colombianos, fue una fracción de contrastes. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se colgó y la ilusión de ser campeón se desvaneció; Harold Tejada (XDS Astana Team) hizo parte de la fuga y terminó de cuarto; y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) respondió a los arrancones de sus contrincantes y eso le permitió escalar al noveno puesto, a 2' 55''.

Harold Tejada (XDS Astana Team) hizo parte de la fuga de la etapa 7 de la Vuelta a España Getty Images

Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 7

1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 25h 18' 02''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''

6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''

7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''

10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''