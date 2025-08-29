Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 7: Egan Bernal entró al top 10

Apasionante jornada, con varios puertos de montaña, un exigente final en alto, protagonismo colombiano y ciertos cambios importantes, en la Vuelta a España 2025.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 29, 2025 10:36 a. m.