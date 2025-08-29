Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 8; día de embaladores

La Vuelta a España 2025 continúa con su espectáculo el sábado 30 de agosto con la disputa de la octava fracción, un recorrido que promete convertirse en una jornada clave para los velocistas del pelotón tras varios días de montaña.

Después del exigente paso por los Pirineos y la llegada en alto en Cerler, donde los escaladores y candidatos a la camiseta roja se robaron el protagonismo, la organización ha diseñado un trazado mucho más benigno. La etapa será prácticamente llana de inicio a fin, sin un solo puerto categorizado, lo que reduce la complejidad y favorece el desarrollo de un sprint masivo en la capital aragonesa.

Un recorrido pensado para la velocidad

La jornada parte desde Monzón Templario, una localidad con gran tradición ciclista, y recorrerá carreteras amplias y en buen estado que facilitarán un ritmo alto. La ausencia de dificultades montañosas permitirá que las fugas, aunque puedan darse en los primeros kilómetros, tengan muy pocas posibilidades de éxito.

Los equipos con hombres rápidos estarán obligados a trabajar desde temprano para controlar cualquier intento de escapada. El objetivo será claro: llegar agrupados a Zaragoza, ciudad que recibirá por quincuagésima vez una llegada de etapa de la Vuelta, lo que refuerza su importancia dentro de la historia de la carrera.

Además del atractivo para los velocistas, esta etapa puede ser un respiro para los líderes de la clasificación general, quienes aprovecharán la jornada para recuperar fuerzas antes de los nuevos desafíos montañosos que aparecerán en la segunda semana de competencia.



Posible embalaje en Zaragoza

La ciudad aragonesa se prepara para una fiesta ciclística, con un final diseñado para los rematadores en las amplias avenidas que permitirán una llegada rápida y espectacular. La expectativa es alta, ya que en el pasado Zaragoza ha sido escenario de duelos memorables entre los grandes nombres de la velocidad.

La meta en esta ocasión se ubica en un tramo urbano que promete un embalaje limpio, aunque el viento podría jugar un papel decisivo en los kilómetros finales. Si aparece el aire de costado, las formaciones más sólidas podrían intentar abanicos para romper el grupo antes del sprint. Sin embargo, lo más probable es que la jornada termine definiéndose en una llegada masiva.

Etapa 8, la Vuelta a España lavuelta.es

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 8

La transmisión irá desde las 9:00 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 8 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: sábado 30 de agosto

⦁ Trayecto: 1.88 km (Andorra la Vella y Cerler)

⦁ Perfil: plano

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 9:00 a. m.