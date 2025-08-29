Nairo Quintana estuvo en la Vuelta a España: sorprendió y fue la sensación en la etapa 7

Nairo Quintana es considerado como uno de los mejores ciclistas de los últimos tiempos y su palmarés lo demuestra. Además de haberse coronado campeón de un Giro de Italia y Vuelta a España, fue podio en tres ediciones del Tour de Francia. Y es que su rivalidad con Chris Froome fue icónica, protagonizando batallas en la montaña en las grandes vueltas de ciclismo.

Por eso, a donde sea que vaya, el boyacense siempre da de qué hablar y esta vez no fue la excepción. En el marco de la etapa 7 de La Vuelta, sorprendió con su presencia y los aficionados que estaban presentes no desaprovecharon la oportunidad para pedirle una foto, un autógrafo o, sencillamente, compartir unos minutos junto a él, cumpliendo sus sueños.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, sufrió una dura caída en la Vuelta a Burgos AFP

Nairo Quintana, la sensación en la etapa 7 de la Vuelta a España