Nairo Quintana estuvo en la Vuelta a España: sorprendió y fue la sensación en la etapa 7

Nairo Quintana es considerado como uno de los mejores ciclistas de los últimos tiempos y su palmarés lo demuestra. Además de haberse coronado campeón de un Giro de Italia y Vuelta a España, fue podio en tres ediciones del Tour de Francia. Y es que su rivalidad con Chris Froome fue icónica, protagonizando batallas en la montaña en las grandes vueltas de ciclismo.
Por eso, a donde sea que vaya, el boyacense siempre da de qué hablar y esta vez no fue la excepción. En el marco de la etapa 7 de La Vuelta, sorprendió con su presencia y los aficionados que estaban presentes no desaprovecharon la oportunidad para pedirle una foto, un autógrafo o, sencillamente, compartir unos minutos junto a él, cumpliendo sus sueños.
😍 NAIROMAN! 😍 @NairoQuinCo #LaVuelta25 pic.twitter.com/KIt4Jkeg5X— La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2025
