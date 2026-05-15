Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver la etapa 8, por TV y ONLINE

La primera semana del Giro de Italia 2026 está pronto a bajar su telón. Fueron días de miles de emociones, con montaña, embalajes, caídas, retiros, duras condiciones climáticas por lluvia y altas temperaturas, en fin. Por eso, de seguro, este sábado 16 de mayo en el marco de la etapa 8 no será la excepción. Y es que el perfil y altimetría del día promete ciclismo de alto nivel, desde el principio y hasta el final.

Todo inicia en Chieti y culmina en Fermo, con un recorrido total de 156 kilómetros. Allí, hay esprint intermedios y varias subidas, con un puerto de tercera y tres de cuarta categoría, donde el cierre es en un leve ascenso, donde puede haber movimientos entre los favoritos. Razón por la que no se descarta que las diferencias en la clasificación general cambien, pensando en dar la sorpresa de cara a la segunda semana.

Vea la etapa 8 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, desde las 7:30 de la mañana por la señal principal y HD2 de Caracol Televisión. Sin embargo, no es la única alternativa que tiene, ya que, también desde las 7:30 a.m., podrá seguirla, ONLINE, por el portal web de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y también en la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).



Hora y dónde ver la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Fecha: sábado 16 de mayo.

Hora: 7:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).



Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 7

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 30h 59' 23''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 3' 17''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 34''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 25''

5. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 28''

6. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 4' 32''

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 56''

8. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 4' 57''

9. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 07''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 11''

