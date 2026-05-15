Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver la etapa 8, por TV y ONLINE

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver la etapa 8, por TV y ONLINE

Este sábado 16 de mayo, la octava jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, con un cuatro puertos de montaña.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de may, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, es favorito a coronarse campeón del Giro de Italia 2026

La primera semana del Giro de Italia 2026 está pronto a bajar su telón. Fueron días de miles de emociones, con montaña, embalajes, caídas, retiros, duras condiciones climáticas por lluvia y altas temperaturas, en fin. Por eso, de seguro, este sábado 16 de mayo en el marco de la etapa 8 no será la excepción. Y es que el perfil y altimetría del día promete ciclismo de alto nivel, desde el principio y hasta el final.

Todo inicia en Chieti y culmina en Fermo, con un recorrido total de 156 kilómetros. Allí, hay esprint intermedios y varias subidas, con un puerto de tercera y tres de cuarta categoría, donde el cierre es en un leve ascenso, donde puede haber movimientos entre los favoritos. Razón por la que no se descarta que las diferencias en la clasificación general cambien, pensando en dar la sorpresa de cara a la segunda semana.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
Ciclismo

Einer Rubio, protagonista en el Giro de Italia; se lució en la montaña de la etapa 5

Vea la etapa 8 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, desde las 7:30 de la mañana por la señal principal y HD2 de Caracol Televisión. Sin embargo, no es la única alternativa que tiene, ya que, también desde las 7:30 a.m., podrá seguirla, ONLINE, por el portal web de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y también en la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Hora y dónde ver la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Fecha: sábado 16 de mayo.
Hora: 7:30 a.m. (hora Colombia).
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 7

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 30h 59' 23''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 3' 17''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 3' 34''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 25''
5. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 28''
6. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 4' 32''
7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 56''
8. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 4' 57''
9. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 07''
10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 11''

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa 7 del Giro de Italia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 7 del Giro de Italia 2026

Egan Bernal, ciclista colombiano, es favorito a ganar el Giro de Italia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Giro de Italia 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, las 21 etapas

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, sufrió en la alta montaña del Giro de Italia 2026
Ciclismo

Egan Bernal contó la verdad; ¿por qué sufrió en la montaña del Giro de Italia 2026?

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Einer Rubio

Giro de Italia

Ciclismo Internacional

Ciclistas Colombianos

Jonas Vingegaard

Egan Bernal

Publicidad

Publicidad

Publicidad