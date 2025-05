¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 10?

Egan Bernal ha sido uno de los grandes protagonistas en el Giro de Italia 2025. Respondiendo a ser el líder del INEOS Grenadiers, se lució en la alta montaña e hizo un buen trabajo en el sterrato. De hecho, esas buenas presentaciones le permitieron ubicarse entre los mejores de la 'corsa rosa', entrando al top 10. Sin embargo, las cosas cambiaron este martes 20 de mayo, en la etapa 10.

Entre Lucca y Pisa, se enfrentaron a una contrarreloj, la segunda de esta edición, que contó con un recorrido total de 28,6 kilómetros. Allí, el ganador fue Daan Hoole (Lidl - Trek), con un tiempo de 32 minutos y 30 segundos, seguido de Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), a siete segundos, y de Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), en la tercera posición de la jornada, a tan solo 10 segundos.

Pero las miradas se centraron en los favoritos al título, en especial porque hicieron el trayecto bajo unas complicadas condiciones climáticas. La lluvia apareció y puso a prueba la habilidad de cada uno de los corredores, pero no todos salvaron el día. Egan Bernal fue uno de los afectados y se cayó, perdiendo tiempo importante que lo hizo salir del top 10 de la clasificación general.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la segunda contrarreloj del Giro de Italia 2025 Getty Images

'El joven maravilla' finalizó de 64, a dos minutos y 58 segundos del neerlandés, lo que generó que quedara de 11 en la lucha por la 'maglia rosa', a dos minutos y 33 segundos del corredor del UAE Team Emirates XRG, Isaac del Toro, quien logró defender su liderato. El podio es completado, hasta el momento, por Juan Ayuso, a 25 segundos, y Antonio Tiberi, a un minuto y un segundo.

Razón por la que Egan Bernal no ocultó su frustración, en entrevista con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial. "Me caí al inicio. Era difícil, estaba resbaloso y ni siquiera supe qué tiempo hice. Respecto a mis lesiones, no fue mucho, fue más el tiempo perdido. Vamos a ver qué pasa, esta es una carrera de día a día. Ya hay que pensar en lo que viene", expresó.