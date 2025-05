¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 3?

Nairo Quintana llegó al Giro de Italia 2025 con el objetivo de ser el gregario de lujo de Einer Rubio y, de paso, buscar una que otra victoria de etapa. Y es que su tiempo de ser candidato al título ya pasó. Recordemos que 'el Cóndor' siempre fue protagonista en la 'corsa rosa', coronándose campeón de la edición del 2014 y siendo segundo en la temporada de 2017.

Sin embargo, los años no llegan solos y, en su más reciente presentación en esta grande del ciclismo, que fue en 2024, su resultado no fue el mejor. En aquel entonces, finalizó 19 en la clasificación general, a 54 minutos y 37 segundos de Tadej Pogacar, que se hizo con el título. Razón por la que, para el 2025, su rol no iba a ser como líder, sino como coequipero.

Bajo ese papel, ha sabido responder y este domingo 11 de mayo fue una muestra de ello. En Vlorë, el pelotón se enfrentó a un total de 160 kilómetros de recorrido, donde hubo un puerto de cuarta y otro de segunda categoría, con una llegada en llano, que le permitió a los embaladores lucirse. Allí, el vencedor fue Mads Pedersen (Lidl Trek), tras 3h 49' 47'' .

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, disputa su cuarto Giro de Italia en su carrera, en 2025 AFP

Respecto a Nairo Quintana, no cedió terreno y arribó a meta junto al grupo principal. Eso sí, por bonificaciones, perdió uno que otro segundo con relación al danés, que se convirtió en el nuevo líder y portador de la 'maglia rosa', destronando de lo más alto a Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgroge). Ahora, 'el Cóndor' marcha en el puesto 37, a 1' 51'' de la parte alta.

Así las cosas, terminó la travesía por Albania, donde el pelotón corrió tres fracciones y, desde el martes 13 de mayo, se va a correr en Italia, lugar que le sienta bien al 'escarabajo', como él mismo dijo. "Cuidaré al líder para seguir en carrera en la general y llegar a terreno italiano que es más conocido y eso da confianza para todo lo que queremos alcanzar", afirmó.