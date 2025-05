Egan Bernal se llevó un susto en el Giro de Italia: no la pasó bien en la etapa 3

"Cambio de bicicleta para Egan Bernal , le dieron una 'bici' ajena y fue la de Kim Heiduk. Se la dio para que pueda regresar lo más rápido posible al pelotón", con esas palabras, 'Goga' Ruiz Sandoval alertó sobre lo que ocurría con el 'escarabajo', a falta de 60 kilómetros para la meta en la etapa 3 del Giro de Italia 2025 . Problemas mecánicos y rápida reacción del INEOS.

"Le queda un poco alta, pero no importa y es mejor. Eso significa que están rodando rápido. Cuando se hace un cambio de esa manera y un compañero te da la bicicleta, es porque van a un ritmo alto. Si van tranquilos, el corredor, en este caso es Egan Bernal, se detiene, baja, espera a que llegue el carro de su equipo y reemplazarla", añadió Santiago Botero.

Y es que no fue fácil la decisión que se tomó con 'el joven maravilla', pero no había de otra, teniendo en cuenta lo lejos que estaba el carro del equipo británico. Justamente, el exciclista y comentarista en las transmisiones de Caracol Sports explicó por qué el vehículo no estaba cerca de la zona donde el colombiano tuvo la dificultad en su bicicleta para ayudarlo.

"El riesgo en este caso con INEOS Grenadiers, que no tiene corredores ubicados en los primeros cinco de la clasificación general, implica que el vehículo acompañante no esté cerca y se encuentre atrás. La reacción, en una subida, es lenta y es donde el gregario tiene que entrar a ayudar y darle su bicicleta para que, en un terreno de calma, le den la suya", contó.

Por fortuna no pasó a mayores y Egan Bernal pudo conectar con el grupo. "Ahora, hubo un buen trabajo de equipo porque uno estuvo atento para darle la 'bici' y el otro para servirle de puente y así llevarlo hasta el grupo. Ese fue el caso de Lucas Hamilton, que lo acompañó", sentenció Jhon Jaime 'JJ' Osorio, resaltando la labor del INEOS Grenadiers y el manejo.

Egan Bernal cambió de bicicleta en la etapa 3 del Giro de Italia 2025 Captura de pantalla de video

Problemas para Egan Bernal en la etapa 3 del Giro de Italia 2025