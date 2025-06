¿Cómo quedó Santiago Buitrago en clasificación general del Critérium del Dauphiné, tras la etapa 3?

El español Iván Romeo ganó la tercera etapa del Criterium del Dauphiné, este martes en Charantonnay (Francia), al escaparse de un grupo de diez corredores a cinco kilómetros de la meta. En el lote de favoritos llegó el colombiano Santiago Buitrago, que ahora se ubica en la casilla 30° de la general.

Es el segundo triunfo como profesional para el joven corredor de 21 años del equipo Movistar, quien además se viste con el maillot amarillo de líder en la víspera de la contrarreloj de la prueba.

Romeo sorprendió a sus compañeros de fuga, entre ellos el neerlandés Mathieu van der Poel, para lograr este prestigioso triunfo.

El corredor español se impuso en la meta con 14 segundos de ventaja sobre el colombiano Harold Tejada y al francés Louis Barré, segundo y tercero respectivamente.

Publicidad

El pelotón de favoritos llegó un poco más de un minuto más tarde, en una jornada sin sobresaltos para ellos.

Un candidato a la victoria en la clasificación general, el alemán Florian Lipowitz, líder del equipo Red Bull Bora en este Dauphiné en ausencia del defensor del título Primoz Roglic, salió especialmente beneficiado al entrar en la escapada.

Publicidad

Cuarto de la general, cuenta ahora con 42 segundos de ventaja sobre Tadej Pogacar, noveno del martes, en la víspera de la contrarreloj.

La escapada del día se formó rápidamente después de la salida, con trece corredores.

Después de la subida de Château Jaune, a 19 kilómetros de la meta, quedaban diez de ellos y la victoria parecía destinada a Van der Poel, pero Romeo se mostró especialmente valiente en sus ataques y tuvo éxito en uno de ellos.

"Hace un mes que pienso en esta etapa. Me cuesta creerlo. Ha sido uno de los días más duros de mi vida. No me sentía bien, pero seguí mi instinto en el final. Es el día más bonito de mi vida", celebró Romeo, que saldrá por lo tanto el miércoles con el maillot amarillo de líder para la contrarreloj de 17,4 kilómetros entre Charmes-sur-Rhône y Saint-Péray.

Publicidad

Clasificación general del Critérium del Dauphiné 2025, tras la etapa 3

Iván Romeo - Movistar Team - 14:09:01 Louis Barré - Intermarché - Wanty - 00:17 Harold Tejada - XDS Alpecin Team - 00:18 Florian Lipowitz - Red Bull - BORA - hansgrohe - 00:24 Mathieu van der Poel - Alpecin - Deceuninck - 00:29 Brieux Rollan - Groupama - FDJ - 00:37 Andreas Leknessund - Uno-X Mobility - 00:37 Eddie Dunbar - Team Jayco AlUla - 00:39 Tadej Pogačar - UAE Team Emirates - XRG - 01:06 Fred Wright - Bahrain - Victorious - 01:12

———————————————————————————————————

30. Santiago Buitrago - Bahrain - Victorious - 1:18

42. Esteban Chaves - EF Education - EasyPost - ""

Publicidad

55. Sergio Higuita - XDS Astana Team - ""

57. Juan Guillermo Martinez - Team Picnic PostNL - ""