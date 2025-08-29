Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Qué le pasó a Míkel Landa en Vuelta a España 2025? Video de su desplome es viral

¿Qué le pasó a Míkel Landa en Vuelta a España 2025? Video de su desplome es viral

La imagen del ciclista español tirado en el piso inundó las redes sociales y despertó toda clase especulaciones al respecto en la etapa 7 de la ronda ibérica.

Míkel Landa, desplomado en etapa 7 de la Vuelta a España 2025.jpg
Así quedó Míkel Landa en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025.
Imagen: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 29, 2025 11:18 a. m.