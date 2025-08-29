¿Qué le pasó a Míkel Landa en Vuelta a España 2025? Video de su desplome es viral

La jornada del viernes 29 de agosto en la Vuelta a España 2025 ha sido la más dura que ha tenido que afrontar el pelotón hasta el momento si se tiene en cuenta que hubo 188 kilómetros de alta montaña entre el principado de Andorra y Huesca.

La dificultad le pasó una cara factura a más de uno si se tiene en cuenta que hubo 2 escaladas de segunda categoría y 2 ascensos de primera, uno de ellos ubicado en la línea de meta.

Fue así como solo un puñado de pedalistas logró llegar en el grupo de favoritos, en el que el único colombiano fue Egan Bernal, que se afianzó entre los 10 primeros de la clasificación general.

Sin embargo, otros, como Míkel Landa, antiguo rival del ‘escarabajo’ Nairo Quintana en la escuadra española Movistar, se descolgó del lote principal y cruzó la meta un minuto después de los capos de la carrera.

El corredor de 35 años de edad y perteneciente al elenco belga Soudal Quick-Step, acabó la etapa con lo último que tenía en su tanque de energía, según se pudo apreciar en la escena que él mismo protagonizó.



¿Qué le pasó a Míkel Landa en etapa 7 de la Vuelta a España 2025?

El ciclista vasco, cuya principal característica es ser fuete en el terreno de escalada, se tiró al suelo justo después de arribar a la meta.

La situación prendió las alarmas entre el personal de asistencia de su equipo que fue a atenderlo de inmediato, pues se sospechaba algún quebranto.

Sin embargo, los medios de comunicación digitales de la Vuelta se encargaron de llevar calma a la afición asegurando que el experimentado ciclista “está bien” y que todo se debió al extremo cansancio del deportista, que fue “al límite” en la fracción.

Lo cierto es que Landa marcha en la casilla 22 de la clasificación general con un retraso de 4:59 minutos con respecto al noruego Torstein Traeen, que comanda la tabla de posiciones.

No obstante, queda la duda sobre cómo responderá en las 2 semanas que restan, en las que la dosis de montaña será aún mayor y en las que seguramente los ritmos serán más intensos por parte de los que luchan por el título y por los cajones del podio.