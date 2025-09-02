Publicidad

De favorito a ganar la Vuelta a España a ser despedido por su equipo: "Es lo más coherente"

A pesar de que tenía contrato hasta el 2028 y era uno de los mejores ciclistas de la escuadra, sus actitudes y decisiones en la Vuelta a España 2025 no gustaron.

Juan Ayuso, quien era uno de los líderes del UAE Team Emirates XRG para la Vuelta a España, fue despedido
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:20 a. m.