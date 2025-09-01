Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en vivo la etapa 10; nuevo final en alto

La décima fracción de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el martes 2 de septiembre con un trazado de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y la localidad de El Ferial Larra Belagua.

Será un camino con ascensos de poca exigencia en los primeros 120 kilómetros y con 2 premios de montaña en el tramo final: uno de tercera categoría en el kilómetro 127 y otro de primera con 10 kilómetros de extensión que concluye en plena meta.

Se tratará de una etapa en la que los candidatos para quedarse con el título seguramente sostendrán intensa batalla en la última escalada, donde el danés Jonas Vingegaard, líder de la general, podría dar un nuevo golpe de autoridad sobre sus rivales.

Sin embargo, el terreno también es ideal para los aventureros de las fugas y para los ataques de aquellos que quieren ganar casillas en clasificación individual.

Por ello, ‘escarabajos’ de la talla de Egan Bernal o Santiago Buitrago serían algunos de los llamados para lucir en la subida, aunque otros colombianos también podrían buscar su momento de lucir.

En ese sentido, la calma en el pelotón no duraría mucho si se tiene en cuenta que los pedalistas vienen de recargar energías en el día de descanso, lo que garantizaría el espectáculo para la afición.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 10

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 10 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: martes 2 de septiembre

⦁ Trayecto: 175,3 km (Parque Sendaviva-El Ferial)

⦁ Perfil: montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

