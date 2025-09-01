Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en vivo la etapa 10; nuevo final en alto

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en vivo la etapa 10; nuevo final en alto

Luego del primer día de descanso de la presente edición, la ronda ibérica volverá a tener definición en premio de montaña, donde seguramente habrá lucha entre los favoritos. Todo irá en directo por Caracol TV y Ditu.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 10.jpg
La etapa 10 de la Vuelta a España 2025 tendrá duro final en alto.
Foto: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:05 a. m.