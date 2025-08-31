¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 9?

El danés Jonas Vingegaard ganó este domingo en solitario la etapa 9 de la Vuelta a España en la estación de esquí de Valdezcaray, donde el noruego Torstein Traeen conservó la camiseta roja de líder de la general por 37 segundos. Los colombianos sufrieron un poco, en especial Santiago Buitrago, quien cedió varias posiciones.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, sufrió en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025 Getty Images

El líder del equipo Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a menos diez kilómetros de la línea de meta para aventajar, bajo la pancarta, en una veintena de segundos al británico Tom Pidcock y al portugués Joao Almeida.

Vingegaard había dicho que él y su equipo estaban reservando fuerzas para la segunda y tercera semana de carrera, pero le recortó dos minutos a Traeen, que conservó el maillot rojo por apenas 37 segundos.

Por su parte, Almeida se sitúa tercero en la clasificación general, a un minuto y 15 segundos de Traeen, mientras que Pidcock es cuarto después de realizar una de sus mejores actuaciones en escalada en esta Vuelta.

Llevó tiempo que se formara la escapada del día entre Alfaro y la estación de esquí Valdezcaray, con varios ataques rápidamente neutralizados. Cinco corredores lograron una ventaja de dos minutos y medio sobre el pelotón, aunque no había contendientes de la general en la fuga.

Los escapados fueron alcanzados a medida que llegaron al único ascenso de la etapa. El dos veces ganador del Tour de Francia, Vingegaard, se lanzó en solitario a menos de diez kilómetros, seguido por Almeida y Pidcock. Los demás favoritos ingresaron en un grupo a 1:46 del danés, sin embargo, otros que estaban en el top-20 sufrieron más de la cuenta como el caso de Santiago Buitrago, del Bahrain Victorios, quien cruzó la meta en la casilla 36° a 4:54. En cuanto a la general, el colombiano se quedó con la posición 21° a 7:44 de su compañero Traeen.