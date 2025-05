Egan Bernal: "Así esté cascado, seguiré atacando; no me rendí en cinco años, no lo haré ahora"

Egan Bernal mantiene vivo el sueño de escribir otra página dorada en el ciclismo. Este martes 27 de mayo, se corrió la etapa reina del Giro de Italia 2025, en el inicio de la tercera y última semana, y se las ingenió para salvar el día. Y es que, a pesar de las dificultades que tuvo, subió dos puestos en la clasificación general, ubicándose de sexto, a 3' 23'' de Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).

"Fue un día bastante duro. La verdad no tengo claro de qué llegué o cómo estoy, solo sé que fue un día complicado, me caí y después de eso, me fue difícil encontrar las mejores sensaciones y ese ritmo que traía", afirmó de entrada 'el joven maravilla', en entrevista exclusiva con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial a territorio europeo a cubrir esta competencia.

A lo largo del recorrido, que contó con 203 kilómetros, un puerto de segunda, tres de primera categoría y final en alto, entre Piazzola sul Brenta y San Valentino (Brentonico), Egan Bernal se fue al suelo, a falta de 71 kilómetros. En ese momento, el carro del INEOS Grenadiers llegó y le ofrecieron cambio de bicicleta, pero decidió continuar con la que traía, conectando con el grupo principal.

"De hecho, me estaba quedando en las subidas y, en un punto, pensé que iba a ceder mucho tiempo, pero seguí luchando, creyendo y volví a entrar. Al final, teniendo en cuenta todo lo que pasó y se vivió, se puede decir que salvé el día, pero, al mismo tiempo, perdí tiempo con corredores muy importantes. Así es el ciclismo", añadió el 'escarabajo', quien sufrió en los últimos ascensos.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia 2025, en medio de la etapa 16 Twitter del INEOS Grenadiers

Ahora, el mexicano Del Toro solo tiene 26 segundos de ventaja con relación a Simon Yates (Team Visma Lease a Bike) y 31'' sobre Richard Carapaz (EF Education EasyPost), por lo que el colombiano también opinó al respecto. "La general cambió mucho, tras un solo día de alta montaña y aún quedan tres jornadas más como esta, entonces no hay nada claro ni definido por ahora", comentó.

"Se viene una fracción donde no se va a descansar y después dos días brutales. Yo sigo creyendo y así esté cascado y vuelta nada, la idea es seguir atacando, intentándolo y nunca rendirse. No me rendí en cinco años, no lo haré en un día", puntualizó, antes de responder qué había pasado en la caída que sufrió. "Mejor ni les cuento porque quedo mal", sentenció el ciclista, Egan Bernal.

