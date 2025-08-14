Escándalo en Copa Sudamericana; puños y patadas entre policías e hinchas en Brasil

Atlético Mineiro logró una remontada esperanzadora en Belo Horizonte al vencer este jueves por 2-1 al Godoy Cruz argentino en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuya serie se definirá el próximo 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte. El final del encuentro tuvo grave momento de tensión luego de que hinchas se enfrentaran en las tribunas con la Policía.

El gol decisivo fue obra de Hulk, quien selló la victoria en los minutos finales y dejó al conjunto brasileño con ventaja de cara al partido decisivo en la ciudad de Godoy Cruz.

Santiago Andino abrió el marcador para los visitante en el minuto 36, el argentino Tomás Cuello empató para la formación brasileña en el 66 y Hulk le dio la victoria a los anfitriones en el minuto 89.

El resultado le da una ligera ventaja al Atlético Mineiro, que sellará su clasificación a los cuartos de final al menos con un empate en casa. Un triunfo del Godoy Cruz por un gol de diferencia llevaría la decisión a los penaltis.

Fue un encuentro intenso de principio a fin, con un fuerte marcaje del Mineiro y una mayor ofensiva de Godoy Cruz en el primer tiempo, que después logró igualar el Galo en casa.

Los errores del inicio obligaron al técnico Cuca a cambiar a casi la mitad de la titular del equipo anfitrión en el receso y el desespero de ambos equipos hizo que el encuentro terminara plagado de faltas en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Los argentinos consiguieron la ventaja en el minuto 36, tras un par de intentos, cuando Andino aprovechó un mal saque del paraguayo Junior Alonso para definir el gol sin contratiempos.

El Galo reaccionó con fuerza y diez minutos después Guilherme Arana aprovechó un rebote del portero Franco Petroli para meter el balón en la esquina de la red con un tiro cruzado que terminó anulado por el VAR.

El empate llegó en el minuto 66 con un vistoso gol de Cuello que tras una asistencia de Arana aprovechó la salida de Petroli para marcar el tanto igualador.

El gol revitalizó al Galo, que siguió presionando hasta que Hulk, a los 89 minutos, recibió en el área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo.

Cuando toda la rivalidad parecía haber quedado en la cancha, los aficionados se enfrentaron en las graderías y la policía brasileña apareció. Se formó una batalla campal con puños, patadas y bolillazos. En los videos que circulan en redes sociales se alcanza apreciar incluso personas capturadas.

Vea los videos de la batalla campal entre hinchas y policía en Brasil:

🙅🏻‍♂️👮🏼‍♂️OTRA PESADILLA ARGENTINA EN BRASIL: LA POLICÍA ESPOSÓ Y LE PEGÓ EN EL PISO A LOS HINCHAS DE GODOY CRUZ



🚨🚓El Tomba cayó ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana y tras el pitazo final fueron agredidos por la fuerza de seguridad en el estadio MRV de Belo Horizonte. pic.twitter.com/cWVcFOd495 — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2025

Media docena de cobardes de seguridad de Atlético Mineiro golpean a un solo hincha de Godoy Cruz , hoy en el Arena MRV. pic.twitter.com/8t8I01pYFx — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) August 15, 2025