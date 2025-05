Egan Bernal, ilusiona en el Giro de Italia: sus palabras que hacen soñar en grande

Egan Bernal ya sabe lo que es ganar una gran vuelta, luego de haberlo hecho en el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Sin embargo, no se conforma con ello y va por más. Por eso, para la edición del 2025 de la 'corsa rosa', fue elegido como líder del INEOS Grenadiers y ha sabido responder. Eso sí, no ha sido ninguna casualidad y así lo dio a conocer.

"Bien, la confianza se gana en el día a día y en los entrenamientos. Me estoy sintiendo mejor desde el año pasado, cuando me quitaron la hernia que tenía. Esto solo es el resultado, pero el trabajo que hay detrás, el cual es grande y no se ve, es lo que me da confianza", afirmó en entrevista con 'Cycling Pro Net'. De igual manera, analizó la novena jornada de carrera.

Entre Gubbio y Siena, los ciclistas se enfrentaron a 181 kilómetros de recorrido, varios ascensos, algunas metas volantes y el sterrato. Razón por la que la etapa 9 del Giro de Italia 2025 era considerada como una de las más peligrosas y difíciles. Sobre esto, habló el 'joven maravilla', quien suele ir bien en el gravel, gracias a sus inicios en el mountainbike.

Egan Bernal, 'capo' del INEOS Grenadiers y uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2025 Twitter del INEOS Grenadiers

"En esta clase de jornadas, uno puede ir de todas las formas, o vas muy bien, o todo sale muy mal. En este tipo de carreras puede pasar de todo. Es un día diferente. En jornadas anteriores, lo hice bien, pero, en esta ocasión, se debe arrancar de cero y salvar sector por sector. Eso sí, si hay posibilidad, marcar diferencia", expresó Egan Bernal, quien elogió a su equipo.

"Tenemos un equipo fuerte. El hecho de tener a Joshua Tarling, que es una máquina, Ben Turner, Brandon Rivera, que fue corredor de mountainbike, Lucas Hamiltoncas, Jonathan Castroviejo, en fin, tenemos un buen equipo. Es decir, en el papel, estamos bien, pero luego hay que ir a carretera y confirmar lo que eres", sentenció el nacido en Zipaquirá, de 28 años.