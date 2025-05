Egan Bernal llenó de elogios a Isaac del Toro, nuevo líder del Giro de Italia 2025

El Giro de Italia siempre regala historias y este domingo 18 de mayo, se escribió una que nunca se olvidará. Isaac del Toro, a sus 21 años, se convirtió en nuevo líder de la clasificación general, logrando una gesta que su país, México, jamás había conseguido. Por eso, los elogios no se hicieron esperar y uno de los que habló sobre este tema fue Egan Bernal.

"Isaac del Toro es un gran corredor, me gusta mucho, es inteligente, se mueve bien, baja bien, está siempre adelante y es de los mejores ciclistas que hay en la actualidad. Claramente, después de esto, puede ganar la carrera", afirmó en charla con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial a cubrir la 'corsa rosa', en el 'viejo continente'.

El mexicano finalizó segundo en la fracción que se corrió entre Gubbio y Siena y contó con 181 kilómetros, donde hubo un puerto de tercera categoría, otro cuarta y cuatro pasos por sterrato. Razón por la que se consideraba como la jornada más difícil de esta edición de la primera grande del año. Allí, solo fue superado por Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike).

Y el hombre del UAE Team Emirates XRG también se pronunció y no ocultó su alegría. "Es increíble, un sentimiento bonito y no quiero que se acabe. Cuando estaba en el pavé, en la última subida, no lo podía creer y simplemente traté de llegar lo más rápido posible a meta porque me di cuenta de que podía lograr la camiseta de líder y lloré de felicidad", expresó.

Publicidad

Pero no fue lo único y demostrando que tiene los pies en la tierra, ya palpita lo que será la próxima etapa. El martes 20 de mayo, en el Giro de Italia, se disputará una contrarreloj. "Daré lo mejor de mí, veremos si logro un buen día, pero hasta no estar en la 'crono', no se sabrá el final. No me considero el mejor en ello, pero daré mi mayor esfuerzo", sentenció.