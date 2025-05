Egan Bernal expresó su frustración por lo ocurrido en la etapa 9 del Giro de Italia

Egan Bernal volvió a dar de qué hablar en el Giro de Italia 2025. Después de haber finalizado de tercero en la etapa 7, este domingo 18 de mayo, en el marco de la novena jornada, culminó noveno y entró en el top 10 de la clasificación general. En esta, aparece de octavo, a un minuto y 57 segundos del nuevo líder, Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG).

Entre Gubbio y Siena,'el joven maravilla' fue protagonista a lo largo de los 181 kilómetros de recorrido, hasta el punto de que cruzó primero en el esprint de San Martino in Grania. Y es que hizo parte del frente de carrera por un buen tiempo; no obstante, las piernas dijeron 'no más' y su sueño de hacerse la victoria se diluyó. Por eso, no ocultó su tristeza.

"Lo salvamos que es lo importante, pero, al final, me faltó un poco para no haberme cortado. Sin embargo, a lo largo de la etapa, ya había gastado mucho, entonces ya no daba más", afirmó 'el joven maravilla' en entrevista con Mauricio Molano, enviado especial a territorio europeo y periodista de Caracol Sports. Eso sí, no fue de lo único que habló el 'escarabajo'.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio de la etapa 9 del Giro de Italia 2025 AFP

Con cabeza fría, reveló cuál fue la estrategia que habían planeado en el INEOS Grenadieras para esta dura fracción en la 'corsa rosa'. "La verdad es que no tenía mucha ciencia. El plan era entrar adelante en el primer sector y luego llegar hasta la meta. Fue un día complicado, en el que solo quedaba pasar los sectores y ya, ver qué iba pasando allí", añadió.

Publicidad

Por último, no se olvidó del trabajo de equipo, especialmente de su compatriota, Brandon Rivera, quien se lució. Gracias a lo hecho en el sterrato, Egan Bernal pudo pasar sin inconveniente esos cuatro sectores. Razón por la que le dedicó unos elogios. "Él es un buen corredor y fue el más fuerte de la carrera, al menos en mi opinión, por lo que hizo", sentenció.