Egan Bernal: "Me dio su bicicleta sin pensarlo dos veces y, tras del hecho, me empujó"

Egan Bernal es el líder del INEOS Grenadiers para el Giro de Italia 2025 y eso quedó claro de entrada. El pasado domingo 11 de mayo, en el marco de la tercera jornada, se llevó un susto, el cual no pasó a mayores, gracias a la rápida reacción de sus compañeros. Y es que, a falta de 60 kilómetros de la meta, presentó problemas mecánicos y se vio en la necesidad de cambiar su bicicleta.

"Le dieron una 'bici' ajena y fue la de Kim Heiduk. Se la dio para que pueda regresar lo más rápido posible al pelotón", expresó Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, en la transmisión de Caracol Sports y Ditu. De igual manera, Santiago Botero, comentarista y exciclista profesional, explicó la reacción que tuvieron en la escuadra británica y por qué tomaron esa decisión en un momento tan clave.

"Le queda un poco alta, pero no importa; era mejor. Eso significa que están rodando rápido. Cuando se hace un cambio de esa manera y un compañero te da la 'bici', es porque van a un ritmo alto. Si van tranquilos, el corredor, en este caso Egan Bernal, se detiene, baja, espera a que llegue el carro de su equipo y reemplazarla", afirmó. Pero los elogios no pararon y 'JJ' Osorio lo aplaudió.

Egan Bernal, corredor colombiano del INEOS Grenadiers, en el Giro de Italia AFP

"Hubo un buen trabajo de equipo porque uno estuvo atento para darle la bicicleta y el otro para servirle de puente y llevarlo hasta el grupo. Ese fue el caso de Lucas Hamilton, que lo acompañó", sentenció el comentarista de Caracol Sports, resaltando la labor del INEOS Grenadiers y el manejo. Ahora, Egan Bernal no se quedó callado y también dedicó unas emotivas palabras en redes.

En su cuenta oficial de Instagram, publicando el video de lo ocurrido, escribió lo siguiente: "Lo que es el verdadero trabajo en equipo, me pincho y este man me da su bici sin pensarlo dos veces, tras del hecho me empuja". Una muestra de compañerismo, buen ambiente en el INEOS y agradecimiento por parte del 'joven maravilla', que sigue en la pelea por la clasificación general.