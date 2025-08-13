Boca Juniors va por exjugador de Santa Fe para volver a la gloria; ya hay nombre

Lejos quedaron los años de gloria de Boca Juniors cuando a comienzos del siglo XXI el club dominaba el continente ganando la Copa Libertadores y se consagraba campeón del mundo tras vencer en la final de la Copa Intercontinental al poderoso Real Madrid. Aquella generación, dirigida por Carlos Bianchi, marcó una era dorada que parece distante para el presente del conjunto ‘xeneize’.

Actualmente, con Juan Román Riquelme como presidente, las cosas no marchan bien. El equipo se quedó sin opciones de disputar un título oficial en la temporada y no logra encontrar el rumbo bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo. Las críticas crecen entre hinchas y medios, mientras la directiva busca soluciones que permitan enderezar el camino.

Román quiere sumar exjugador de la Selección Colombia

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors AFP

En medio de días turbulentos, se confirmó la salida de dos hombres de confianza de Riquelme: Mauricio ‘Chicho’ Serna y Raúl Cascini. Su partida provocó un fuerte revuelo debido a la situación deportiva del club, que no gana un partido desde el 19 de abril, cuando se impuso 2-1 a Estudiantes de La Plata por el campeonato argentino.

Publicidad

Fue en este escenario que el periodista deportivo 'Tato' Aguilera, de 'TyC Sports', reveló que la dirigencia analiza sumar a dos figuras con pasado en la Selección Colombia.

El primero es José Néstor Pékerman, extécnico de la ‘tricolor’ en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, reconocido por su capacidad de liderazgo y por potenciar a jóvenes talentos. El segundo nombre que apareció en el sonajero es el de Carlos Fernando Navarro Montoya, exportero nacido en Colombia y nacionalizado argentino, quien defendió la camiseta de Boca durante una década y disputó tres partidos oficiales con la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo a México 1986, además de haber atajado para Independiente Santa Fe en el inicio de su carrera.

Publicidad

“Es algo que va con calma, no algo que sea mañana que quiera que asuma un mánager. Yo sé que van a hablar con José Néstor Pékerman, y tengo el otro nombre que van a llamar, que es Carlos Fernando Montoya”, comentó Aguilera en su programa.

PÉKERMAN Y NAVARRO MONTOYA, ENTRE LOS CANDIDATOS PARA SUMARSE A BOCA 🔵🟡@tato_aguilera y los detalles de la reestructuración del Xeneize tras la disolución del Consejo de Fútbol. pic.twitter.com/hygahuOGik — TyC Sports (@TyCSports) August 13, 2025

De confirmarse, estos movimientos significarían un golpe de timón importante en la gestión de Riquelme, apostando por figuras de peso y experiencia en el fútbol internacional para reencaminar al equipo.



¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Mientras tanto, Boca Juniors deberá afrontar su próximo compromiso por la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina. El equipo ‘xeneize’ visitará a Independiente Rivadavia el domingo 17 de agosto, en un partido que se disputará a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana).