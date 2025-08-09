Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 5: Egan Bernal quedó cerca del título

El final de la Vuelta a Burgos 2025 fue de infarto, con una etapa de alta montaña que dejó como ganador a Lorenzo Fortunato, pero que le dio el título al mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates. El colombiano Egan Bernal lo intentó, aunque se tuvo que conformar con la sexta plaza. Eso sí, fue una carrera clave para prepararse para la Vuelta a España.

Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 5

