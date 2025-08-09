Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 5: Egan Bernal quedó cerca del título

Este sábado 9 de agosto finalizó la Vuelta a Burgos 2025, dejando como campeón al mexicano Isaac del Toro. Egan Bernal fue el mejor colombiano al culminar dentro del top-10.