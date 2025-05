Richard Carapaz no se olvida de Colombia y le dedicó unas palabras desde el Giro de Italia

Campeón del Giro de Italia y la Vuelta a Suiza, segundo en una Vuelta a España , tercero en un Tour de Francia , medalla de oro en Juegos Olímpicos y campeón nacional de ruta y contarreloj, ese es parte del palmarés de Richard Carapaz . Por eso, es considerado como uno de los mejores ciclistas de los últimos años, en Latinoamérica y el mundo, siendo protagonista.

Sin embargo, como todo deportista, llegar hasta donde está, no fue nada fácil. En 2015, fue a Colombia a probar suerte y la oportunidad supo aprovecharla. Corriendo para el equipo Strongman-Campagnolo, se convirtió en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud, llamando la atención de escuadras top y siendo fichado por Movistar Team, en el 2016.

Razón por la que Richard Carapaz, siempre que puede, agradece al país 'cafetero' por abrirle las puertas y así lo expresó en el marco de la 'corsa rosa' en el 2025. "Son recuerdos bonitos. Hace unos días, hablaba con un amigo de la Vuelta que habíamos ganado, que fue hace casi 10 años", contó en entrevista con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports.

"Son recuerdos lindos, grandes memorias y amigos. Fueron mis inicios y siempre lo tengo en mi cabeza y corazón", añadió 'la locomotora de Carchi' en dicha charla con el enviado especial a territorio europeo. Pero no fue lo único y también hizo referencia a lo que espera en el Giro de Italia, siendo el jefe de filas del EF Education EasyPost y soñando con el título.

Richard Carapaz, Primoz Roglic, Egan Bernal, Jun Ayuso y otros favoritos a ganar el Giro de Italia 2025 AFP

"He hecho una preparación adecuada para venir al Giro de Italia y he dejado claras mis ambiciones. Estoy enfocado, vengo con buenos entrenamientos en mis piernas y cabeza. Quiero hacerlo de la mejor manera posible. Me meteré en la pelea de manera directa", afirmó Richard Carapaz, quien envió un emotivo mensaje a los millones de amantes del ciclismo.

"El Giro de Italia va a ser una linda carrera. Somos varios latinoamericanos presentes en acción y daremos todo para hacer lo mejor posible. Esperamos darles alegrías y que puedan celebrar en estos días de Giro de Italia", sentenció el corredor ecuatoriano, que disputa su cuarta 'corsa rosa', tras haberlo hecho en las ediciones del 2018, 2019 y 2022.