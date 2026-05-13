Cómo quedó Hugo Rodallega en la tabla de goleadores de Liga BetPlay, tras tres tantos al América

Hugo Rodallega no tiene techo, no tiene límites, y a sus 40 años, sigue disfrutando del fútbol como si fuera un niño. El delantero vallecaucano fue gran figura en la serie de cuartos de final entre Santa Fe y América, al marcar cuatro goles: uno en el Pascual Guerrero y triplete en El Campín para la felicidad de los hinchas del 'león', que sueñan con ver a su equipo campeón una vez más.

Sus anotaciones llevaron al rojo de la capital del país a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, por un marcador global de 5-1. Y en la renta personal, sumó en pro del objetivo de adjudicarse el botín de oro, de ser el goleador del presente campeonato. Rodallega Martínez brilla con sus golazos en el rentado nacional.

Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. COLPRENSA.

Así las cosas, luego de sus tres goles convertidos en la noche del martes frente a la 'mechita', el popular 'Hugol' llegó a la cifra de once 'gritos sagrados', escalando posiciones en este escalafón que es liderado por Andrey Estupiñán, del Deportivo Pasto, e igualó la línea de Luis Fernando Muriel, quien milita en el Junior de Barranquilla, aunque hay que indicar que éstos últimos tienen compromisos con sus equipos este miércoles.



Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026

Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) - 13 goles Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) - 11 goles Hugo Rodallega (Santa Fe) -11 goles Luis Fernando Muriel (Junior de Barranquilla) - 11 goles Alfredo Morelos (Atlético Nacional) - 10 goles Yeison Guzmán (América de Cali): 10 goles Dayro Moreno (Once Caldas) - 10 goles Andrés Arroyo (Fortaleza) - 9 goles Rodrigo Contreras (Millonarios) - 8 goles Juan Manuel Renfigo (Atlético Nacional) - 7 goles

Ahora, Santa Fe espera en las semifinales del presente campeonato por el ganador de la llave entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, que juegan este miércoles 13 de mayo en el Departamental Libertad, a partir de las 6:20 de la tarde. El conjunto 'pijao' se impone 0-1 en el marcador global.