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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó Hugo Rodallega en la tabla de goleadores de Liga BetPlay, tras tres tantos al América

Cómo quedó Hugo Rodallega en la tabla de goleadores de Liga BetPlay, tras tres tantos al América

El vallecaucano marcó triplete en el triunfo 4-0 de Santa Fe sobre América en El Campín, por la vuelta de los cuartos de final. Hugo Rodallega está 'on fire' con los 'leones' en la liga.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Hugo Rodallega fue gran figura con Santa Fe en la serie frente al América de Cali.
Hugo Rodallega fue gran figura con Santa Fe en la serie frente al América de Cali.
Foto: Colprensa

Hugo Rodallega no tiene techo, no tiene límites, y a sus 40 años, sigue disfrutando del fútbol como si fuera un niño. El delantero vallecaucano fue gran figura en la serie de cuartos de final entre Santa Fe y América, al marcar cuatro goles: uno en el Pascual Guerrero y triplete en El Campín para la felicidad de los hinchas del 'león', que sueñan con ver a su equipo campeón una vez más.

Sus anotaciones llevaron al rojo de la capital del país a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, por un marcador global de 5-1. Y en la renta personal, sumó en pro del objetivo de adjudicarse el botín de oro, de ser el goleador del presente campeonato. Rodallega Martínez brilla con sus golazos en el rentado nacional.

  1. Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
    Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
    COLPRENSA.
    Fútbol Colombiano

    De Hugo Rodallega para Néstor Lorenzo; "siempre respeto, pero soy un colombiano más"

  2. Atlético Nacional venció 7-1 a Inter de Bogotá.
    Atlético Nacional venció 7-1 a Inter de Bogotá.
    COLPRENSA.
    Fútbol Colombiano

    "En Nacional hay alegría porque vencimos a Inter, tras estar dos veces abajo en el marcador"

  3. Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
    Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
    Santa Fe.
    Fútbol Colombiano

    Santa Fe goleó 4-0 a América y pasó a semifinal de Liga BetPlay, con recital de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
COLPRENSA.

Así las cosas, luego de sus tres goles convertidos en la noche del martes frente a la 'mechita', el popular 'Hugol' llegó a la cifra de once 'gritos sagrados', escalando posiciones en este escalafón que es liderado por Andrey Estupiñán, del Deportivo Pasto, e igualó la línea de Luis Fernando Muriel, quien milita en el Junior de Barranquilla, aunque hay que indicar que éstos últimos tienen compromisos con sus equipos este miércoles.

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026

  1. Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) - 13 goles
  2. Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) - 11 goles
  3. Hugo Rodallega (Santa Fe) -11 goles
  4. Luis Fernando Muriel (Junior de Barranquilla) - 11 goles
  5. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) - 10 goles
  6. Yeison Guzmán (América de Cali): 10 goles
  7. Dayro Moreno (Once Caldas) - 10 goles
  8. Andrés Arroyo (Fortaleza) - 9 goles
  9. Rodrigo Contreras (Millonarios) - 8 goles
  10. Juan Manuel Renfigo (Atlético Nacional) - 7 goles

Ahora, Santa Fe espera en las semifinales del presente campeonato por el ganador de la llave entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, que juegan este miércoles 13 de mayo en el Departamental Libertad, a partir de las 6:20 de la tarde. El conjunto 'pijao' se impone 0-1 en el marcador global.

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