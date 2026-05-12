De Hugo Rodallega para Néstor Lorenzo; "siempre respeto, pero soy un colombiano más"

Independiente Santa Fe firmó una noche perfecta en El Campín y consiguió su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026, luego de vencer 4-0 al América de Cali. La gran figura del compromiso volvió a ser Hugo Rodallega, quien anotó tres goles y además aportó una asistencia para confirmar el gran momento que atraviesa con el conjunto ‘cardenal’.

El equipo dirigido por Pablo Repetto golpeó en los momentos justos y mostró contundencia frente a un América que nunca encontró respuestas. Hugo Rodallega abrió el marcador al minuto 33 tras una gran definición ante Jean Fernandes y posteriormente amplió la ventaja desde el punto penal. Ya en el segundo tiempo, Nahuel Bustos marcó el tercer tanto de la noche. El popular 'Hugol', en la complementaria, puso el sello con un golazo, a pase de Franco Fagundez, para decretar cifras concretas al tanteador.

Tras el compromiso, el atacante destacó el rendimiento colectivo del equipo y el ambiente que se vivió en el estadio capitalino. “Santa Fe tuvo una noche maravillosa, muy bueno para nosotros como grupo, para la hinchada que vino a alentar, ellos están felices, ganamos ante un respetado rival como lo es América, nos vamos tranquilos, disfrutando, la vida se trata de eso, de ser agradecidos, se nos dio una noche perfecta y estamos en la pelea”, afirmó Rodallega en charla con 'Win Sports'.

Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. Santa Fe.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención estuvo relacionada con la Selección Colombia. El delantero dejó claro que, pese a sus 40 años, todavía mantiene la ilusión de volver al combinado nacional gracias al nivel que viene mostrando en el fútbol colombiano.



“Yo me he esforzado durante 22 años, el mayor logro de uno como futbolista es vestir la camiseta de su país. Las cosas las sigo haciendo, esforzándome, aportando para Santa Fe y al fútbol de nuestro país, siempre pensado en Selección, pero soy respetuoso. Soy un colombiano más, pero son decisiones que tomas las jerarquías”, comentó el goleador, en un mensaje que muchos interpretaron como un guiño directo hacia Néstor Lorenzo.

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Además, Rodallega también se refirió a los rumores sobre supuestos problemas internos dentro del plantel santafereño y aseguró que el grupo siempre estuvo unido. “Nosotros siempre que escuchamos que el camerino roto y demás, siempre nos reíamos internamente porque sabíamos lo que eramos dentro, un grupo unido, que persevera, en el que estamos buscando todos juntos el bien. Y bueno, ahora lo demostramos con buen fútbol y ganando”, sentenció.