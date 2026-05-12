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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe goleó 4-0 a América y pasó a semifinal de Liga BetPlay, con recital de Hugo Rodallega

Santa Fe goleó 4-0 a América y pasó a semifinal de Liga BetPlay, con recital de Hugo Rodallega

En el estadio El Campín, Independiente Santa Fe superó al América de Cali con el protagonismo de Hugo Rodallega, quien se fajó con triplete y una asistencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
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Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
Santa Fe.

Este martes, en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe superó 4-0 al América de Cali y selló su pase a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026. La figura del 'cardenal' fue nuevamente Hugo Rodallega, quien anotó tres goles y dio una asistencia. Los dirigidos por Pablo Repetto ahora esperan por Junior u Once Caldas.

El árbitro Jhon Ospina dio el pitazo inicial y ambos equipos se fueron con todo al ataque, pero sin mucha claridad. Con el nerviosismo de no equivocarse, no arriesgaron mucho en el último cuarto de cancha.

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Las opciones de gol escasearon hasta la mitad de la primera parte. Al 33', Santa Fe sorprendió en un contrataque y se adelantó en el marcador. Nahuel Bustos condujo la pelota por la mitad y le dio un pase perfecto por derecha a Hugo Rodallega que definió picando la pelota ante la salida del arquero Jean Fernandes. Hubo suspenso, ya que la esférica tocó el poste antes de ingresar al arco.

El 'cardenal' se inspiró y continuó con su juego directo mientras que América no reaccionaba. Al 45+1', Santa Fe lanzó un balón en profundidad, Bustos la disputó y pegó en una mano bien abierta de Nicolás Hernández. Ospina no dudó un segundo y decretó penalti. Rodallega metió un 'bombazo' de pierna derecha que dejó sin respuesta alguna a Fernandes. Júbilo en El Campín.

En el segundo tiempo, América quiso salir con otro aire en la camiseta, pero el 'albirrojo' lo desinfló con otro tanto. Al 56', Rodallega filtró un balón por izquierda, Ómar Frasica la puso de primera en el área y Bustos apareció con su pierna para anotar.

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Los capitalinos no frenaron y por poco anotan por medio de Rodallega, quien al 75' metió un remate de media distancia, pero el balón pegó en el travesaño.

Más tarde, sobre el final, Santa Fe le puso la cereza al pastel con otro gol de su figura. Pase exquisito de Franco Fagúndez y Rodallega controló de pecho y sacó un potente tiro que se coló en el ángulo del pórtico 'escarlata'. No hubo tiempo para más y Santa Fe festejó con su gente en 'El Coloso de la 57'.

Santa Fe vs. América de Cali.
Santa Fe vs. América de Cali.
COLPRENSA.

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Ficha técnica:

Independiente Santa Fe: Andrés M. Marmolejo, Cristian Mafla (Jeison Angulo - 73'), Iván Scarpetta, Víctor Moreno, Mateo Puerta (Luis Palacios - 69'), Daniel Torres, Nahuel Bustos (Franco Fagundez - 73'), Kilian Toscano, Omar Fernández, Yeicar Perlaza (Jader Obrian - 46') y Hugo Rodallega (Alexis Zapata - 86'). DT: Pablo Repetto.

América de Cali: Jean Fernandes, Joel Romero, Andrés Mosquera, Nicolás Hernández (Dany Rosero - 46'), Omar Bertel, Rafael Carrascal (Carlos Sierra - 73'), Josen Escobar, Jan Lucumí (Daniel Valencia - 68'), Tomás Ángel (Darwin Machís - 46'), Jhon Murillo (Tilman Palacios - 61') y Adrián Ramos. DT: David González.

Árbitro: Jhon Ospina (Valle del Cauca).

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Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Goles: Hugo Rodallega (33',45+1, 84' ) y Nahuel Bustos (56').

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