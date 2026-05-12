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Gol Caracol  / Ciclismo  / Emotiva dedicatoria de Jonathan Narváez, tras ganar la etapa 4 del Giro de Italia 2026

Emotiva dedicatoria de Jonathan Narváez, tras ganar la etapa 4 del Giro de Italia 2026

En medio de la emoción por haber cruzado la meta en primer lugar, el ecuatoriano del UAE Team Emirates XRG, Jonathan Narváez, expresó unas grandes palabras.

Por: EFE
Actualizado: 12 de may, 2026
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Jonathan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates XRG, celebra su victoria en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Jonathan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates XRG, celebra su victoria en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
AFP

El ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE Team Emirates XRG) se acordó, después de levantar los brazos como vencedor de la cuarta etapa, de sus compañeros que tuvieron que abandonar el Giro de Italia por la caída masiva en la segunda jornada.

"Quiero dar las gracias a mi familia, a mi esposa, a mi equipo. Me han apoyado muchísimo durante todo este tiempo y, obviamente, esta victoria también es para mis compañeros que se cayeron en la segunda etapa", señaló en meta el corredor de Playón de San Francisco.

  1. Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corre el Giro de Italia 2026
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El triple campeón nacional alivió los ánimos en el UAE, ya que la formación emiratí perdió sus opciones en la general con los abandonos de Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler.

"Estuvieron trabajando duro para llegar aquí en buenas condiciones y se han tenido que marchar. Conseguimos la victoria y así que creo que ahora estamos mucho más contentos", comentó.

Un triunfo especial para el ecuatoriano, pues es la tercera que logra en un Giro de Italia, después de las firmada en 2020 y 2024.

Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
AFP

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"Esta victoria es muy importante para mí, después de tres meses de entrenamiento en Ecuador", dijo al llegar a la meta.

El UAE tuvo protagonismo en los últimos kilómetros, ya que el suizo Jan Christen atacó duro cerca de meta, pero el maillot blanco de mejor joven se precipitó en un perfil en ascenso hasta la llegada.

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"Jan Christen es un gran tipo, estaba intentando conseguir la maglia rosa. Es joven; necesita aprender a competir. Hizo un gran final y, al final, para mí solo fue cuestión de esperar el esprint", explicó sobre el esfuerzo final de su compañero, que finalmente le dio la victoria.

  1. Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
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