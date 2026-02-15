Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / El ciclista colombiano Sebastián Holguín se corona en la “Cerro Abajo” en Valparaíso

El ciclista colombiano Sebastián Holguín se corona en la “Cerro Abajo” en Valparaíso

El colombiano Sebastián Holguín hizo historia al ganar el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 en Chile, imponiéndose en el descenso urbano más extremo de Latinoamérica.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Sebastián Holguín, campeón del 'Cerro Abajo' en Valparaíso.
Red Bull.

