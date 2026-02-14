Hora y dónde ver EN VIVO los juegos de Colombia del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

Comienza el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 y la Selección Colombia espera hacer una buena participación, no sólo para soñar con el título sino a su vez para lograr uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia en septiembre próximo.

La 'tricolor' Sub-20, dirigida por Carlos Paniagua, avanzó a esta instancia final del certamen de la Conmebol como primera del Grupo A con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, manteniendo el invicto. Ahora, confía en sacar resultados positivos antes rivales como Brasil, vigente campeona, Ecuador, Argentina, Paraguay y Venezuela - estos dos últimos contrincantes ya enfrentó en su misma zona -.

En dicha primera ronda, destacó bajo los tres palos Luisa Agudelo, con grandes atajadas que se volvieron virales en redes sociales. Además, de que en el frente de ataque Maithe López aportó su cuota goleadora.

La Selección Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol

Así las cosas, desde este lunes 16, hasta el sábado 28 de febrero, se disputarán las cinco jornadas cruciales para definir a la escuadra campeona del Sudamericano femenino Sub-20 y los cuatro cupos de la cita orbital en tierras polacas, que irá del 5 al 27 de septiembre. Le presentamos dónde seguir los partidos de la 'amarilla'.



Hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE los partidos de la Selección Colombia del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Colombia vs. Ecuador



Día: lunes 16 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (de Colombia).

TV: Gol Caracol y Ditu

Colombia vs. Brasil



Día: jueves 19 de febrero

Hora: 6:00 p.m. (de Colombia).

TV: Gol Caracol y Ditu

Paraguay vs. Colombia​



Día: domingo 22 de febrero.

Hora: 8:00 p.m. (de Colombia).

TV: Gol Caracol y Ditu

Venezuela vs. Colombia



Día: miércoles 25 de febrero.

Hora: 6:00 p.m. (de Colombia).

TV: Gol Caracol y Ditu

Colombia vs. Argentina

