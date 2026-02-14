Hora y dónde ver EN VIVO los juegos de Colombia del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

Publicidad
Comienza el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 y la Selección Colombia espera hacer una buena participación, no sólo para soñar con el título sino a su vez para lograr uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se jugará en Polonia en septiembre próximo.
La 'tricolor' Sub-20, dirigida por Carlos Paniagua, avanzó a esta instancia final del certamen de la Conmebol como primera del Grupo A con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, manteniendo el invicto. Ahora, confía en sacar resultados positivos antes rivales como Brasil, vigente campeona, Ecuador, Argentina, Paraguay y Venezuela - estos dos últimos contrincantes ya enfrentó en su misma zona -.
En dicha primera ronda, destacó bajo los tres palos Luisa Agudelo, con grandes atajadas que se volvieron virales en redes sociales. Además, de que en el frente de ataque Maithe López aportó su cuota goleadora.
Así las cosas, desde este lunes 16, hasta el sábado 28 de febrero, se disputarán las cinco jornadas cruciales para definir a la escuadra campeona del Sudamericano femenino Sub-20 y los cuatro cupos de la cita orbital en tierras polacas, que irá del 5 al 27 de septiembre. Le presentamos dónde seguir los partidos de la 'amarilla'.
Colombia vs. Ecuador
Colombia vs. Brasil
Paraguay vs. Colombia
Venezuela vs. Colombia
Colombia vs. Argentina