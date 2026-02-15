Colombia, a imponerse en hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20: se enfrenta a Ecuador

El descanso para las seis selecciones femeninas clasificadas al hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 termina este lunes, cuando la cita reanude sus partidos con tres compromisos. Uno de ellos lo enfrentará la Selección Colombia, y dicho duelo se podrá ver EN VIVO por la señal HD2 de Gol Caracol y Ditu.

El primero de ellos enfrenta a la anfitriona Paraguay frente a la favorita Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores que se completaron de este evento y viene de caer, por primera vez, tras seis duelos en este tipo de competiciones, ante su eterno rival, Argentina.

AQUÍ PUEDE VER EN VIVO los partidos de Colombia

Posteriormente, la 'Albiceleste', también aspirante tras vencer a la 'Verdeamarela' en la fase de grupos, se verá las caras ante su par de Venezuela, mientras que el compromiso entre Colombia y Ecuador cerrará esta primera jornada de la instancia final del certamen de la Conmebol.



Luisa Agudelo, capitán de la Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: Conmebol

Un cambio que beneficia a las selecciones

En el hexagonal final del campeonato presentará un cambio respecto a las condiciones de la fase de grupos: los partidos ahora no serán simultáneos, sino que se jugarán desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, en horario para territorio colombiano y en dos sedes: el estadio Luis Alfonso Giagni y la cancha principal del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Paraguay.

Estos horarios más atrasados beneficiarán a las jugadoras, que escaparán de la ola de calor que ha dejado temperaturas máximas de hasta 41 grados en el Área Metropolitana de Asunción en la última semana.

El Sudamericano femenino Sub-20 reparte cuatro cupos al Mundial de la categoría de Polonia, de septiembre próximo, y se disputará hasta el 28 de febrero.



Los partidos de la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano:

Paraguay vs. Brasil

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia)

Argentina vs. Venezuela

Hora: 6:00 de la tarde (de Colombia)

Colombia vs. Ecuador

Hora: 8:00 de la noche (de Colombia)

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

