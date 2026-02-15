Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia, a imponerse en hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20: se enfrenta a Ecuador

Colombia, a imponerse en hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20: se enfrenta a Ecuador

La 'tricolor' debuta este lunes en la fase final del Sudamericano femenino Sub-20 y espera hacerlo con victoria sobre las ecuatorianas. La Selección Colombia marcha invicta en el torneo.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
La Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrenta a Ecuador en primera fecha del hexagonal final del Sudamericano.
La Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrenta a Ecuador en primera fecha del hexagonal final del Sudamericano.
