El plan de Visma Lease a Bike para que Jonas Vingegaard no se retirara del ciclismo

El danés, Jonas Vingegaard, aseguró que el año pasado se planteó la retirada del ciclismo y forzó a su equipo, el Visma, a cambiar la preparación para el Tour de Francia.

"Nos dimos cuenta de que no era ideal hacer las mismas cosas todos los años, no me colocaba en la mejor situación mental", aseguró el corredor a la televisión de su país TV2.

"Les dije que si las cosas se desarrollaban igual, sería sin mí", agregó. "Por eso, cambiamos las cosas. Creo que el equipo entendió la situación, se dieron cuenta de que no era feliz el año pasado y aceptaron cambiar el calendario", agregó.

El ciclista danés, actualmente segundo en el Tour de Francia a 2' 42'' del esloveno Tadej Pogacar, ha dicho en muchas ocasiones que pondrá fin a su carrera cuando sienta que no tiene motivación para seguir, independientemente del contrato que tenga con el Visma.



Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos a hacerse con el título del Tour de Francia 2026 AFP

Publicidad

El corredor, de 29 años, rozó la muerte en 2024 tras sufrir una dura caída en la Vuelta al País Vasco, cuando preparaba el asalto a su tercer Tour de Francia consecutivo. Desde entonces no ha podido rivalizar con Pogacar.

Esta temporada ha dado un vuelco a su preparación, limitando sus apariciones e incluyendo en el calendario el Giro de Italia, que ganó tras haberse impuesto en la París-Niza y la Volta a Cataluña.