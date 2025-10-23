"En Pereira, a algunos jugadores les deben seis meses de salario, a otros ocho; es delicado"

Este jueves, en la antesala de lo que será el duelo frente a Águilas Doradas, varios futbolistas de Deportivo Pereira se pronunciaron ante los medios de comunicación, reafirmando su posición y aclarando la actual situación que se vive en el cuadro ‘matecaña’.

Y es que, tan grave es el asunto, que hay varios futbolistas a los que les adeudan un poco más de cinco meses de salario, un hecho que complica demasiado todo, teniendo en cuenta los gastos y deberes que tiene cada uno consigo mismos, sus familias y demás.

“Es que son seis, son ocho meses que se van a cumplir ahora. Hay jugadores que no nos han pagado firma; son muchas cosas que se acumulan y piensas en tu familia, en tus hijos, en tus proyectos. Creo que esa es la preocupación ahorita puntual”, indicó de entrada Kelvin Osorio, futbolista del conjunto ‘matecaña’.

Pero eso no fue todo, pues Carlos Darwin Quintero también tomó la palabra y se refirió a la falta de pagos, que también irían hasta el tema de seguridad social.



“Vamos para dos meses en salarios y por algunos conceptos que firmamos para favorecer al equipo. Hay compañeros que no tienen cómo pagar el arriendo, que nosotros los hemos ayudado de multas, de nuestros bolsillos; el mismo profesor Rafael Dudamel les ha ayudado", afirmó el futbolista.

"Hay unos adeudos, atrasos en pagos de la seguridad social de todo el plantel, pero no solo del plantel, sino que también de todo el equipo como tal y eso para nosotros es muy delicados. Han habido compañeros que han tenido que recurrir a pagar seguros por aparte porque no han podido atender a algunos de sus familiares; es complejo y muy triste esta situación”, agregó el ‘Científico del gol’, que salió a dar la cara ante el complicado presente.



¿Qué opina Rafael Dudamel sobre la situación?

Teniendo en cuenta que la decisión parcial de los futbolistas del equipo ha sido no disputar el duelo contra Águilas Doradas, este viernes 24 de octubre; los focos también se centran en Rafael Dudamel, pues, como el entrenador del conjunto ‘lobo’, esa importante si está o no de acuerdo con lo sucedido.

Ante eso, el venezolano dejó claro que sus dirigidos han actuado desde la legalidad, por lo que, si su decisión es no presentarse contra los antioqueños, por su parte no intervendrá para obligarlos a que se presenten.

“Ellos se han reunido con la agremiación de futbolistas y si ellos tomasen la decisión de no jugar, yo no tengo argumentos para convencerles desde lo legal y económico porque no me corresponde”, sentenció Rafael Dudamel, este jueves en rueda de prensa.

