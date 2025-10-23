Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / "En Pereira, a algunos jugadores les deben seis meses de salario, a otros ocho; es delicado"

"En Pereira, a algunos jugadores les deben seis meses de salario, a otros ocho; es delicado"

Varios futbolistas salieron a hablar ante la compleja situación económica que vive su club en el fútbol colombiano. "Es delicado", afirmó uno de los jugadores.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2025
Deportivo Pereira, en graves problemas económicos.
Deportivo Pereira, en graves problemas económicos.
Foto: Dimayor.

