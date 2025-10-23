Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers, EN VIVO: hora y dónde ver el juego 1 de la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto inician este viernes su contienda por el título de la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas, en la que apelarán a sus fortalezas para ser el último equipo en pie al finalizar este duelo que se disputará al mejor de siete encuentros.

La Serie Mundial comenzará en el Rogers Centre de Toronto, donde los Azulejos, quienes tuvieron mejor récord en la serie regular, recibirán a los Dodgers. Este primer encuentro será a las 7:00 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por 'ESPN' y Disney Plus.

Ohtani y Guerrero Jr., las figuras centrales

El duelo de estelaridad en el Clásico de Otoño se centrará en el japonés Shohei Ohtani y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quienes vienen de conquistar el premio al Jugador Más Valioso en sus respectivas Series de Campeonato.

Ohtani plasmó una de las mejores actuaciones en la historia de la postemporada, al lanzar seis entradas de apenas dos imparables y 10 ponches, y disparar tres cuadrangulares en el partido que le otorgó el pase a la Serie Mundial a los Dodgers.



Por su parte, Guerrero Jr. tiene un promedio de .442, con seis jonrones, 11 carreras anotadas y 12 remolcadas en 11 juegos, siendo el principal soporte ofensivo de los Azulejos.

El aporte de Ohtani y Guerrero Jr. será fundamental para los Dodgers en la búsqueda de retener la corona o para que los Azulejos conquisten su primer título desde 1993.

Dominio del picheo frente ofensiva efectiva

Con marca de 9-1, los Dodgers han fundamentado su éxito en su cuerpo de lanzadores, quienes cuentan con efectividad de 2.45 en 92 entradas, en las que suman 104 ponches y solo han permitido 25 carreras limpias, limitando a sus rivales a un promedio de bateo en contra de solo .173.

Su labor en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue demoledora, con cada uno de sus abridores (Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Ohtani) lanzando al menos seis entradas de una carrera o menos y, en general, solo permitieron cuatro carreras, una por partido, en los cuatro encuentros que disputaron ante los Cerveceros, con un porcentaje de efectividad de 1.00 en 36 entradas.

La profundidad a la que han llegado sus abridores en los partidos, ha permitido a los Dodgers mostrar un relevo más eficiente, con el japonés Roki Sasaki a la cabeza.

Aunque el picheo de los Dodgers ha sido su fortaleza, los Azulejos, con una plantilla de bateadores encabezada por Guerrero Jr. junto al mexicano Alejandro Kirk y George Springer, son el mejor equipo en promedio de bateo colectivo (.296), jonrones (20), dobles (26), carreras anotadas (71) y remolcadas (66) de estos 'playoffs', mientras solo se poncharon en 64 ocasiones.

La consistencia en el plato ha obligado a los rivales de los Azulejos a utilizar la recta para intentar hacerlos fallar, pero su respuesta ha sido aún mejor con un promedio de .297 contra este lanzamiento, según datos de MLB, lo que indica que los picheos rápidos tampoco han sido un factor para sacar de paso los bates de Toronto.

Aunque el picheo ha sido la carta de presentación de los Dodgers, no hay que olvidar que cuentan con bates como los de Mookie Betts, Teoscar Hernández, Freddie Freeman o Kiké Hernández, quienes han mostrado su capacidad para producir en la ofensiva, así como también que los Azulejos tienen un cuerpo monticular en el que cuentan con brazos como los de Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage y Max Scherzer, quienes han dominado en la postemporada.

Los Dodgers dominaron sus enfrentamientos particulares 2-1 en la serie regular, pero ahora todo empieza de cero y el que logre imponer sus fortalezas conquistará la Serie Mundial.