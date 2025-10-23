Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers, EN VIVO: hora y dónde ver el juego 1 de la Serie Mundial

Toronto Blue Jays vs. Los Ángeles Dodgers, EN VIVO: hora y dónde ver el juego 1 de la Serie Mundial

Este viernes comienza la final de las Grandes Ligas con Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers como protagonistas. No se pierda el show de Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Shohei Ohtani vs. Vladimir Guerrero Jr., el duelo de la Serie Mundial 2025.
Shohei Ohtani vs. Vladimir Guerrero Jr., el duelo de la Serie Mundial 2025.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad