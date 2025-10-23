Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Francia de 2026 vivirá dos llegadas en Alpe d'Huez: Pogacar y Vingegaard, a sacarse chispas

Tour de Francia de 2026 vivirá dos llegadas en Alpe d'Huez: Pogacar y Vingegaard, a sacarse chispas

El recorrido de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 fue revelado y sorprendieron con Alpe d'Huez como punto de meta en dos oportunidades.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de oct, 2025
Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en el Alpe d'Huez en el Tour de Francia 2022.
Getty Images.

