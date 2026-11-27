Eusebio Unzué es una voz autorizada en el ciclismo mundial, ya que toda su vida ha estado ligada al deportes de las bielas. En la actualidad cumple con las labores de manager general del Movistar Team, en donde ha tenido un buen número de destacados ciclistas, entre ellos al colombiano Nairo Quintana. También en otras escuadras contó con estrellas españolas como en los casos de Pedro 'Perico' Delgado, Miguel Induraín y también a Alejandro Valverde.

Con ese conocimiento, en la presente semana el ibérico participó en en un acto de la Asociación de la Prensa de Valladolid y se refirió a varios temas coyunturales del ciclismo de ayer y el de hoy. Uno de ellos el relacionado con los fantasmas del dopaje, que hace años salpicó a figuras internacionales.

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"No es cómodo hablar de esa época, fue duro y tardamos en recuperar la confianza. Estábamos en una duda permanente y creo que ya hemos recuperado el crédito. Se tomó una gran decisión con el pasaporte biológico. Aunque nos cuesta mucho dinero, vamos creciendo. Los ciclistas son mejores sin necesidad de recurrir al médico; el medico era la estrella del equipo, ahora es un complemento más", explicó con claridad

Unzué.

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Además de eso, el experto en ciclismo también estableció diferencias entre los pedalistas de antaño y los que vienen apareciendo en la actualidad. "Los cadetes de hoy son más profesionales que los ciclistas de hace cincuenta años, por tecnología y nutrición", explicó el español.

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Las diferencias entre Pogacar y Miguel Induraín

"Son otros perfiles de corredor. Miguel marcaba las diferencias en las contrarreloj; antes había dos individuales y una por equipos, casi doscientos kilómetros en la crono, donde marcaba diferencias y conseguía un colchón para afrontar las grandes etapas de montaña. Me cuesta regalar lo de mejor ciclista de la historia, porque cada época es diferente, los grandes ciclistas de entonces seguirían siendo grandes ahora", dijo con respecto a dos figuras que ha dejado el ciclismo internacional.

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