En Junior de Barranquilla no quieren perder el tiempo y desde ya comenzaron los trabajos de pretemporada bajo la orientación del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien fue presentado hace algunos días y se puso manos a la obra pensando en la participación en la Copa Libertadores 2027 y también en la Liga del fútbol colombiano, luego del estruendoso fracaso que se vivió en este segundo semestre del año.

En las redes sociales del equipo 'tiburón' compartieron fotografías del técnico uruguayo trabajando con sus nuevos pupilos. Y a la par se comenzaron a tomar decisiones con los deportistas que no seguirán en el vigente campeón de Colombia.

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¿Qué jugadores no se presentaron a los entrenamientos de Junior?

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La primera decisión que se tomó en Junior fue la de firmar las renovaciones de varios jugadores con trayectoria e importancia en el ambiente nacional como son los casos del arquero Jefferson Martínez, los volantes Juan David Ríos, Harold Rivera y Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez, quien se retirará del fútbol y viene preparando un partido de despedida el próximo 19 de diciembre en el estadio Metropolitano. A esto hay que sumar el nombre del joven Fabián Correa, quien venía del Barranquilla y no tuvo la continuidad, ni las oportunidades que esperaba.



Yimmi Chará, futbolista del Junior Junior Oficial

El guardameta Martínez viene sonando para llegar al Independiente Medellín y los otros hombres mencionados estarían en contactos con otros equipos.

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Además de eso, no se descarta que se den algunas salidas más, como quiera que hay futbolistas con contrato a los que les vienen buscando acomodo en otros clubes de nuestro país. Extraoficialmente se hablaba en los medios barranquilleros que la poda de la nómina alcanzaría a los 10 borrados, para el proyecto Bava.

De igual manera, en labores mancomunadas, los directivos y el cuerpo técnico de Junior vienen estudiando nombres de futuros refuerzos tanto en el mercado nacional, como internacional, ya que se pretende hacer una buena presentación en la Libertadores del próximo año.

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