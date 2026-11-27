La Copa América, el tercer torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones, volverá a disputarse por tercera vez en Estados Unidos, una decisión que la Conmebol tomó con base en la proyección comercial y la alta rentabilidad que deja dicha sede a sus federaciones miembro, pero que desde ya desata polémicas de cara a la edición de 2028.

La edición 49 del campeonato que comenzó a disputarse en 1916 transcurrirá entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028 con las selecciones de los diez países miembros de la Conmebol y seis de la Concacaf, que se clasificarán a través de la Copa Oro 2027.

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Será la tercera vez que el país de las 'barras y las estrellas' organice el torneo en doce años, después de la edición Centenario de 2016, en la que se coronó Chile, y la de 2024, que ganó Argentina.

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El calendario de la próxima competición incluye 25 días de partidos, aunque los detalles relacionados con las ciudades sede, los estadios y el calendario aún se desconocen.



La Copa Oro 2027 de la Concacaf se jugará del 17 de junio al 11 de julio, también en Estados Unidos.

Logo de la Conmebol AFP

A lo largo de la historia, ocho países de la Concacaf ya han participado en la Copa América.

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México es, de momento, el país con mejor desempeño, ya que fue subcampeón en dos ocasiones (1993 y 2001).

Honduras, que en 2001 participó en la Copa América jugada en Colombia, terminó tercera.

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Lo más lejos que ha llegado Estados Unidos es al cuarto lugar en 1995 y 2016, misma instancia a la que llegó Canadá en 2024.

Costa Rica (2001 y 2004) y Panamá en 2024 pasaron a los cuartos de final, mientras que Haití y Jamaica no pasaron de la fase de grupos.

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¿Por qué de nuevo en Estados Unidos?

Según la Conmebol, una de las razones para volver a elegir a Estados Unidos tiene que ver con la creciente pasión e interés por el fútbol demostrados durante el Mundial de 2026, además de la alianza estratégica con la Concacaf, la entidad que agrupa a 41 países soberanos y territorios dependientes o de ultramar.

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El paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, destacó recientemente el compromiso con el fútbol en todo el continente. "Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos".

Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, agregó que la alianza con la Conmebol refleja la creación de más oportunidades para sus asociaciones miembro.

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"Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la Copa América a nuestra región en 2028. Este acuerdo brindará a seis selecciones de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro", expresó Montagliani.

El exguardameta argentino Nery Pumpido, director de Desarrollo de la Conmebol, explicó que la decisión de llevar de nuevo el torneo a territorio estadounidense responde a que la edición de 2024 “fue muy buena” y es una medida “muy beneficiosa para todas las federaciones”.

Argentina Copa América AFP

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Proyección comercial y alta rentabilidad

El objetivo, según la Conmebol, es mantener el interés y la pasión que se vivió durante el Mundial 2026, y dar continuidad al auge del balompié en Norteamérica.

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Pero hay factores económicos y comerciales que hacen de Estados Unidos una plaza muy atractiva. Garantiza ingresos muy superiores en derechos de televisión, patrocinios y taquilla en dólares en comparación con las sedes sudamericanas.

Además, el éxito comercial y económico de las ediciones de 2016 y 2024 pesó en la elección, más que otras candidaturas (como la de Ecuador) o a los de cualquier plaza sudamericana, dinero que luego se reparte entre las diez federaciones.

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Otro punto a favor de Estados Unidos es su infraestructura. La organización buscará capitalizar los estadios modernos y renovados, la capacidad hotelera y la logística de primer nivel que dejó la Copa Mundial de 2026.

El fin del orden alfabético

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Con lo expuesto anteriormente, la rotación en Sudamérica de la sede del certamen parece haber llegado a su fin. Lo que ha generado un intenso debate en la prensa deportiva y entre los aficionados, ya que el torneo más antiguo del mundo pasará más de una década sin disputarse en su región de origen.

Desde la edición de 2021 en Brasil, pasarán al menos 11 años, hasta 2032, sin que el torneo vuelva a jugarse en Sudamérica.

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Según los críticos, la Copa América pierde su esencia al alejarse de los hinchas sudamericanos, que deben pagar altos costos de viaje, así como las exigencias de visas.

Bajo el antiguo sistema de rotación alfabética establecido en 1987, a Ecuador le correspondía organizar el torneo desde 2024 (tras haber sido sede por última vez en 1993). Sin embargo, tras declinar en 2024, el país volvió a quedar relegado para 2028.

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Algo que hoy, con Estados Unidos oficializado como sede, ya no será posible.