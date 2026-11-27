Este viernes 27 de noviembre, Millonarios y América de Cali se ponen cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo B, en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2026.

Cabe destacar que, tanto 'embajadores' como 'escarlatas' vienen de ganar su más reciente encuentro en la zona.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO POR TV, Millonarios vs. América, en Liga BetPlay II-2026?

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El conjunto caleño visita este viernes a los capitalinos, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 3 de los cuadrangulares finales.



Rodrigo Contreras, figura de Millonarios, celebra con Leonardo Castro la victoria sobre Bucaramanga Colprensa

Este encuentro, que está disputado iniciar a las 8:40 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de Win Sports +.

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¿Cómo va el grupo B?

Después de una igualdad a ceros con el Deportivo Cali, en condición de visitante, sumado al triunfo 4-1 con Atlético Bucaramanga en El Campín; Millonarios se instala parcialmente segundo en el grupo con cuatro unidades y tres goles a favor.

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Sin embargo, a pesar de tener menos goles de diferencia en el registro, América es el equipo que se instala como líder de la zona, luego de empatar 2-2 con Bucaramanga en el estadio Américo Montanini y vencer 2-1 a Cali en el Pascual.

James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en el partido contra Medellín Twitter de Nacional

¿Por qué? Es simple, pues, luego de ser cabeza de serie por haber quedado como segundos en la tabla de posiciones en el 'Todos Contra Todos'; los dirigidos por David González llegaron a los cuadrangulares con la ventaja deportiva del punto invisible, por ende, en un hipotético empate en puntos con el equipo que sea, siempre se le sumará una unidad más (la invisible), por mérito a lo hecho en todo el certamen.