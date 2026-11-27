El liderazgo de Cristiano Ronaldo dentro y fuera del campo de juego volvió a quedar en evidencia tras difundirse un video inédito desde el vestuario del Al Nassr. El club saudí publicó en sus redes sociales la emotiva charla motivacional que el delantero portugués, de 41 años, ofreció a sus compañeros minutos antes de saltar al césped del Al-Awwal Park para enfrentar al Al Sadd de Qatar, en un compromiso correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC disputado el pasado martes 24 de noviembre.

En las imágenes compartidas por la institución amarilla de Riad, se observa a 'CR7' asumiendo la vocería del grupo con un tono firme y convincente, respaldando las indicaciones tácticas del cuerpo técnico encabezado por Ange Postecoglou. Ronaldo enfatizó que la clave para superar al conjunto catarí radicaba en la mentalidad competitiva y la capacidad de reacción colectiva ante la adversidad.

Publicidad

"Como dijo el entrenador en la charla previa, hoy todo se reduce a nuestra actitud", expresó el astro luso ante la mirada atenta de figuras como Sadio Mané y João Félix.

Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Nassr Oficial

Publicidad

"Si cada vez que perdemos el balón o el control del juego respondemos de inmediato, estoy cien por ciento seguro de que jugaremos bien y ganaremos este partido. Tenemos que reaccionar como un equipo, darlo todo durante 45 minutos, salir al segundo tiempo y hacer exactamente lo mismo. Vamos a ganar, muchachos. ¡Vamos!", sentenció el capitán del Al Nassr para encender el ánimo de la plantilla.



¡ASÍ HASTA YO LE ECHO GANAS! 😮‍💨🔥



🤩 Este fue el discurso de Cristiano Ronaldo antes de un partido importante del Al Nassr.



📹 AlNassr pic.twitter.com/PijMHU4zLR — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026

El mensaje del 'crack' portugués surtió el efecto esperado en un duelo de alta tensión, especialmente tras la reciente caída contra Al Ahli en el torneo local. Dentro del campo, el propio Cristiano Ronaldo predicó con el ejemplo al abrir el marcador desde el punto penal al minuto 13, alcanzando así el gol número 987 de su carrera profesional y acercándose a solo trece anotaciones de la mítica barrera de los mil tantos.

Publicidad

Aunque Al Sadd logró igualar transitoriamente por intermedio de Mohammed Waad antes de irse expulsado, un golazo de João Félix en la etapa complementaria selló el triunfo 2-1 que mantiene al Al Nassr en la pelea por la cima de su zona continental.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Publicidad

El siguiente reto del oriundo de Funchal, Madeira, y compañía será este sábado 28 de noviembre por la Liga de Arabia Saudita. Al Nassr visita al Al-Hazm, en partido que tiene un horario en Colombia de las 7:15 de la mañana.