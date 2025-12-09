“Fernando Gaviria, el ciclista más perezoso que conocí; no me sorprende”: exdirector deportivo

Fernando Gaviria sigue dando de qué hablar en Europa, pero no por su desempeño en la bicicleta, pues sus grandes triunfos quedaron en el pasado.

Ahora lo hace por su comportamiento, ya que recientemente fue condenado en Mónaco por conducir en estado de embriaguez y cometer varias infracciones de tránsito.

Y aunque el antioqueño reconoció su falta frente a la justicia del principado y se excusó en que lo hizo porque tenía “estrés laboral” y algunos “problemas familiares”, ello no lo libró de las consecuencias propias de dicho escándalo.

Fue por ello que el danés, Brian Holm, exdirector deportivo del velocista paisa cuando este era la estrella del equipo belga Quick-Step, entre 2016 y 2018, se despachó en contra del embalador que en el Giro de Italia de 2017 ganó 4 etapas y se quedó con la camiseta de campeón por puntos.



Holm, de 63 años de edad, hombre que también fue ciclista y que actualmente es panelista en medios de comunicación, le sacó los ‘trapitos al sol’ a Gaviria en el pódcast ‘Café Eddy’, donde fue consultado acerca de la conducta del colombiano.



“Fernando Gaviria, el ciclista más perezoso que conocí”

El exdirector deportivo del colombiano dijo no estar extrañado por lo ocurrido con el velocista ‘cafetero’ en Mónaco: “Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”.

Acto seguido, argumentó su postura asegurando que el antioqueño pudo haber sido grande en el ciclismo gracias a sus condiciones, pero que su camino se vino a menos debido a su falta de disciplina:

“No me sorprende tanto lo que le pasó porque sin duda, es uno de los mayores talentos con los que he trabajado. Tiene un don divino para la bicicleta, pero también es el ciclista más perezoso que he conocido. Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando, ¿era necesario?”.

Bajo este manto de señalamientos y escándalos, el colombiano se alista para unirse en 2026 a su nuevo equipo: Caja Rural, de España, elenco de segunda división que lo fichó luego de su contrato con Movistar Team se venciera y no fuera renovado.