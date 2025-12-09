Síguenos en:
Ciclismo  / "Fernando Gaviria, el ciclista más perezoso que conocí; no me sorprende": exdirector deportivo

“Fernando Gaviria, el ciclista más perezoso que conocí; no me sorprende”: exdirector deportivo

La explosiva declaración fue hecha por uno de los encargados de dirigir al pedalista colombiano cuando este estuvo en el punto más alto de su rendimiento.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 9 de dic, 2025
Fernando Gaviria, tratado de "perezoso" por entrenador del equipo Quick Step.
Fernando Gaviria, delatado por entrenador de exequipo.
Foto: Movistar Team.

