La carta abierta de la Selección Irán a Donald Trump: "Nadie nos puede excluir del Mundial 2026"

La carta abierta de la Selección Irán a Donald Trump: "Nadie nos puede excluir del Mundial 2026"

Los futbolistas de la Selección Irán le dejaron un claro mensaje hacia Donald Trump, quien afirmó que no estarían seguros si viajasen a los Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 13 de mar, 2026
La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
