Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran la razón por la que Luis Díaz no fue al Barcelona; lloran mala decisión

Filtran la razón por la que Luis Díaz no fue al Barcelona; lloran mala decisión

En el mercado de pases de la temporada pasada, el nombre de Luis Díaz estuvo en el radar del Barcelona, pero finalmente el guajiro no llegó. Se conoció el motivo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz actualmente brilla en el Bayern Múnich.
Luis Díaz actualmente brilla en el Bayern Múnich.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad