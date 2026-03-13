Filtran la razón por la que Luis Díaz no fue al Barcelona; lloran mala decisión

Luis Díaz hoy en día es una de las figuras del Bayern Múnich en Alemania, pero el guajiro antes de recalar en el 'grande de Baviera' en el mercado de pases de la temporada 2025/2026 estuvo en el radar de otros clubes en Europa, siendo uno de ellos el Fútbol Club Barcelona.

Lo cierto es que en las últimas horas se reveló el motivo del por qué la escuadra 'blaugrana' no pudo fichar al oriundo de Barrancas; en el campeón español lloran esa mala decisión. Hay que precisar que Deco, director deportivo del Barcelona, precisó en su tiempo que buscaba reforzar la banda izquierda y le gustaba mucho el perfil y las cualidades de Díaz Marulanda; lo que le podría aportar al equipo con su talento.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta AFP

"Luis Díaz u otros nombres son futbolistas que quieren venir. Son gente buena, que tienen hambre y ganas de seguir triunfando", había expresado el exinternacional con la Selección Portugal.



Incluso, en la prensa deportiva catalana evocaron unas declaraciones del 'crack' de la Selección Colombia diciendo que era fanático del club 'azulgrana' y una de esas ilusiones, que tenía de niño, era lucir los colores del cuadro español; no obstante, pese a las especulaciones y los rumores de mercado, 'Lucho' terminó pasando del Liverpool con rumbo al Bayern.



¿Por qué finalmente Luis Díaz no pudo jugar en el Barcelona; lloran la decisión?

Así las cosas, la cuenta en 'X' de 'The Touchline' precisó, este viernes 13 de marzo, que desde las toldas 'azulgranas' lamentan por no haberlo fichado para la temporada que se está jugando. Eso sí, el tema del 'fair-play' financiero también le jugó en contra al plantel que en la actualidad es dirigido por Hansi Flick.

Publicidad

"El Barcelona está firmemente convencido de que habría sido la mejor fuerza ofensiva del mundo si hubiera logrado fichar a Luis Díaz el verano pasado. Era la principal opción de Deco para el ataque, pero el club no pudo ficharlo debido a su difícil situación financiera", divulgaron en el medio oficializado en cobertura de ventana de transferencias y más.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Barcelona are strongly convinced that they would have been the best attacking force in the world if they managed to sign Luis Diaz last summer.



He was Deco’s main option for the attack, but the club missed out on his signing due to the struggling… pic.twitter.com/M894S15XAL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 13, 2026

Por el tema de la decisión financiera, finalmente el Barcelona terminó incorporando a sus filas a Marcus Rasfhord cedido desde el Manchester United de la Premier League.

Publicidad

Lo cierto es que el Bayern sí apostó fuerte por el colombiano desde el primer día, y hoy en día ha obtenido su recompensa con el despliegue futbolístico del guajiro en el campo de juego.