Richard Ríos, listo con Benfica; Luis Javier Suárez tendrá descanso: así se juega en Portugal

El Benfica, que tiene en sus filas al colombiano Richard Ríos, visitará este sábado al Arouca en la jornada número 26 de la Liga Portugal, pero no contará con la presencia en el banquillo de su entrenador, José Mourinho, quien cumplirá sanción por haber sido expulsado en el partido anterior. Por su parte, Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez a la cabeza, tendrá descanso.

Tras perderse la vuelta de los cuartos de la Champions League en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, Mourinho volverá a quedarse fuera por haber visto la tarjeta roja en el clásico contra el Porto (2-2), lo que le valió un partido y once días de suspensión, además de dos multas que ascienden a un total de 5.355 euros.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica Getty Images

El técnico, cuando el Benfica anotó el 2-2 final tras haber estado dos goles por debajo, lanzó un balón hacia la grada, lo que desencadenó enfrentamientos entre los dos equipos e incluso una discusión entre él y uno de los asistentes del porto, el exinternacional argentino Lucho González, que también ha sido sancionado.



Además de Mourinho, las 'águilas', terceras y a siete puntos del líder, se enfrentarán al Arouca (11º) sin uno de sus jugadores clave, el noruego Fredrik Aursnes, lo que podría suponer una oportunidad en el once para el argentino Enzo Barrenechea.

Por otro lado, el líder Porto se enfrentará el domingo al séptimo, el Moreirense, contra el que ya podrá contar plenamente con el extremo español Borja Sainz.

Sainz, exjugador del Alavés y del Zaragoza, se perdió un par de partidos por el fallecimiento de su madre, pero ya disputó algunos minutos en el clásico y el jueves fue titular y contribuyó con una asistencia en la victoria contra el Stuttgart (1-2) en la Liga Europa.

El completo regreso del vasco es una buena noticia para el ataque 'blanquiazul', mermado por la grave lesión de su goleador, el melillense Samu Aghehowa, que se perderá el resto de la temporada.

Luis Javier Suárez es goleador con Sporting Lisboa en Portugal AFP

La jornada 26 también prevé el enfrentamiento entre el segundo clasificado, el Sporting Lisboa, y el penúltimo, el Tondela, pero se ha aplazado por la participación de los lisboetas en Champions League y aún no se ha reprogramado. Recordemos que en los 'leones' milita el delantero colombiano, Luis Javier Suárez.

Esto permitirá a los 'leones' centrarse en la vuelta de los octavos contra el noruego Bodo/Glimt, que el miércoles ganó la ida por 3-0.

No han sido los mejores días para el Sporting, ya que en la última jornada vio cómo un gol de penalti del uruguayo Rodrigo Zalazar en el último segundo le negaba la victoria sobre el Braga (2-2).



Partidos de la vigesimosexta jornada de la Liga Portugal:

Sábado 14 de marzo

Vitória de Guimarães vs. Famalicão

Gil Vicente vs. Alverca

Arouca vs. Benfica

Domingo 15 de marzo

AVS vs. Santa Clara

Nacional da Madeira vs. Estoril

Rio Ave vs. Estrela da Amadora

Porto vs. Moreirense.