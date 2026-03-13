Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cómo evoluciona Kylian Mbappé de su lesión?; desde Real Madrid revelaron nuevos detalles

¿Cómo evoluciona Kylian Mbappé de su lesión?; desde Real Madrid revelaron nuevos detalles

En la previa del compromiso por Liga frente a Elche, a Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, le consultaron por el estado físico de Kylian Mbappé y quien ha sido baja varios juegos por lesión.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad