¿Cómo evoluciona Kylian Mbappé de su lesión?; desde Real Madrid revelaron nuevos detalles

El francés Kylian Mbappé seguirá siendo baja frente al Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico Álvaro Arbeloa, podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Champions League, el próximo martes en el Etihad Stadium.

"No es un momento complicado, Mbappé está cada día mejor. La evolución que está llevando es en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y se hicieron todas las pruebas junto a un 'planing' con los servicios médicos y el departamento de preparación física, que está claro que depende mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a para Mánchester", manifestó en rueda de prensa.

Kylian Mbappé en el Real AFP

Kylian Mbappé, con dolencia en la rodilla izquierda desde inicios de diciembre, tan sólo ha podido participar en 9 de los 17 encuentros que ha disputado el Real Madrid en 2026. Desde que paró por completo, tras jugar con molestias, no ha podido participar ante Benfica y Manchester City en la Liga de Campeones junto a Getafe y Celta en LaLiga.



"Quiero que pueda viajar a Mánchester", insistió Arbeloa. "Vamos a ver cómo se encuentra mañana (sábado) y el domingo, que tomaremos una decisión final. Ojalá esté ahí y ante el Atlético de Madrid. Lo que ocurra con Francia lo abordaremos en ese momento", expuso el técnico madridista sin valorar si su jugador deberá ir a una gira de la selección francesa en amistosos a finales de marzo por Estados Unidos.



Otras novedades en el Real Madrid:

El Real Madrid cerró la corta preparación del partido liguero contra el Elche, entre la eliminatoria europea frente el Manchester City, con la novedad del brasileño Éder Militao junto a sus compañeros en el inicio de una sesión en la que Álvaro Arbeloa incrementó el grupo de canteranos con la inclusión del extremo Dani Yáñez.

Militao, que el pasado 7 de diciembre sufrió en un encuentro de LaLiga ante el Celta en el Santiago Bernabéu una "rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", siguió aumentando la carga de trabajo y dando pasos hacia su regreso.

Superados los tres meses de baja de una lesión para la que se le diagnosticó alrededor de cuatro, Militao aumentó la carga de trabajo que ya realizaba en solitario sobre el césped al regresar a la dinámica de grupo. Se le pudo ver junto a sus compañeros en el calentamiento con el que arrancó la sesión en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras el calentamiento en el gimnasio, y disfrutando de los rondos.