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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vea la aparatosa caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia

Vea la aparatosa caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia

En los metros finales de la jornada y cuando iban a toda velocidad, en busca de la victoria, Fernando Gaviria terminó en el suelo, golpeándose bastante fuerte.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Twitter Oficial del Caja Rural

En un final de locura con montonera incluida, el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) cruzó la línea señalando con los dedos el triplete que acababa de lograr como vencedor de la duodécima etapa del Tour de Francia disputada entre el circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, de 179,1 km, en la que Tadej Pogacar retuvo el maillot amarillo.

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Una caída masiva a pocos metros de la línea que lastimó seriamente al colombiano del Caja Rural, Fernando Gaviria, marcó el desenlace de la última jornada clara para los velocistas. Entre todos volvió a emerger la figura imbatible de Tim Merlier (Wortegem-Petegem, 33 años), imparable, marcando el triple como rey del esprint en el Tour.

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Merlier firmó la sexta victoria en la "grande boucle" en un esprint de locura, tenso, accidentado, por delante del neerlandés Olav Kooij (Decathlon) y del belga Jasper Philipsen, quien a pesar de ser lanzado perfectamente por sus compañeros del Alpecin desperdició la oportunidad de romper la racha de Merlier.

El belga brazos en alto, feliz, señalando con los dedos su "hat trick", mientras que Fernando Gaviria pasaba la línea con la clavicula dañada, ayudado por uno de sus compañeros. Un final que puso los dedos de punta que acabó con las aspiraciones del colombiano.

"Estaba extramotivado, gano etapas para mis hijos y mi mujer. Por eso estoy aquí. Ha sido un final muy duro, mi radio estaba rota, pero los compañeros me llevaron bien entre tantos ataques. Es un día especial, muy feliz para mí", dijo Merlier en meta.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Twitter Oficial del Caja Rural

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Sin novedad en la general. El comandante Pogacar ya superó a Induráin en días con el maillot amarillo, 61, precisamente el día del 62 cumpleaños del mítico navarro. Le siguen Vingegaard a 3.36 minutos, Evenepoel a 4.06 y Juan Ayuso se mantuvo cuarto a 4.22.

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