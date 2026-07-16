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Gol Caracol  / Ciclismo  / Parte médico oficial de Fernando Gaviria, tras fuerte caída en la etapa 12 del Tour de Francia

Parte médico oficial de Fernando Gaviria, tras fuerte caída en la etapa 12 del Tour de Francia

Después del duro golpe que sufrió en pleno embalaje, el Team Caja Rural RGA se pronunció sobre el estado de salud del ciclista colombiano, Fernando Gaviria.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Twitter Oficial del Caja Rural

El belga Tim Merlier logró su tercera victoria en esta 113ª edición del Tour de Francia al imponerse al esprint en la duodécima etapa, este jueves en Chalon-sur-Saône, en una nueva jornada de transición para los favoritos.

El corredor del Soudal Quick-Step superó en la meta del día al neerlandés, Olav Kooij, y al belga, Jasper Philipsen, en una llegada masiva marcada por una violenta caída en el que vieron implicados en los últimos metros el colombiano, Fernando Gaviria, y el francés, Dorian Godon, entre otros.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Ciclismo

Vea la aparatosa caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar conserva cómodamente el maillot amarillo de líder de la general, con su ventaja de 3 minutos y 36 segundos respecto al segundo, el danés Jonas Vingegaard, y los 4:06 que saca al tercero, el belga Remco Evenepoel.

A sus 33 años, Merlier se ha convertido en el velocista de referencia de este Tour con las tres etapas que ha ganado, desbaratando de nuevo los planes del equipo Alpecin de Philipsen.

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Había ganado la pasada semana dos etapas consecutivas, la séptima y la octava, con metas respectivas en Burdeos y Bergerac.

Kooij, ganador en Pau y segundo en la etapa del miércoles en Nevers, puede consolarse con un nuevo segundo lugar, que es su cuarto podio en el actual Tour.

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Los 25 últimos kilómetros estuvieron muy animados, con varios ataques de parte de pequeños grupos compuestos por corredores especialistas en intentar aventuras, como el estadounidense Quinn Simmons y sus compañeros del Lidl-Trek.

Esos intentos sucesivos dieron mucho trabajo a las formaciones de los principales velocistas, sobre todo en la subida de Montagny-lès-Buxy, donde Simmons, alias "Capitán América", se resistió enérgicamente pero sacando tiempo para chocar la mano a modo de saludo con su padre, situado en uno de los costados de la carretera.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Caja Rural, en medio del Tour de Francia 2026
Twitter Oficial del Caja Rural

A pesar de las escapadas y estos ataques, los equipos de los velocistas cumplieron la misión y lograron que la etapa se decidiera con una llegada masiva, posiblemente una de las pocas oportunidades que quedan para un desenlace así.

El viernes, el Tour empieza a elevarse de nuevo con la subida del Ballon d'Alsace, antes de dos etapas de montaña, el sábado en los Vosgos y el domingo ya en los Alpes, justo a una semana del final de esta edición en los Campos Elíseos de París.

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