"He pasado un par de noches un poco mal, pero sigo motivado en el Giro de Italia"

El venezolano Orluis Aular (Movistar), cuarto clasificado en el esprint de la quinta etapa del Giro, lamentó los apuros en la última subida antes del esprint, pero demostró una vez más "que las fuerzas están ahí", lo que le anima para seguir intentando un triunfo.

Aular (Nirgua, 28 años), ha logrado dos terceros puestos y un cuarto en las cinco etapas disputadas en este Giro de Italia, lo que demuestra que se encuentra en el grupo selecto de velocistas.

"Ha sido un final bastante duro, sobre todo en el repecho de 800 metros cercano a meta, donde me faltó algo de fuerza para salir mejor colocado. El equipo me echó una mano, pero al final tuve un descuido y tuve que remontar", explicó.

No obstante, y a pesar de esos apuros, la lectura positiva del venezolano del Movistar es que se encuentra "con fuerza para seguir en la pelea". "La subida me perjudicó un poco, pero bueno, yo creo que tenía buenas piernas y he vuelto a demostrar que las fuerzas están ahí. Al final me estoy encontrando bien. Sí, es verdad que he pasado un par de noches un poco mal, pero estoy motivado y estos resultados me ayuda a seguir luchando", concluyó.

El portador de la 'maglia rosa' defendió su liderato

El danés Mads Pedersen (Lidl) apenas daba crédito en la meta de Matera al hecho de haber logrado su tercera victoria en cinco etapas del Giro de Italia, de nuevo con la 'maglia rosa' de líder.

"Es una locura, es la tercera victoria en 5 etapas, y vistiendo la maglia rosa, algo mucho mejor de lo que jamás podría haber imaginado", dijo el excampeón del mundo en la meta de la ciudad de Basilicata.

Fue el séptimo triunfo de la temporada para Pedersen, muy sufrido después de haber pasado serios apuros en los ascensos de los últimos 30 kms.

"Había perdido mucha energía en la subida, pero con ayuda de mis compañeros pudo volver al grupo delantero. Aún me quedaba suficiente energía para el esprint, lo probé y todo salió bien", explicó.

Pedersen ganó de manera muy ajustada por delante del italiano Zambanini y del británico Tom Pidcock. De ahí que no levantara los brazos al cruzar la línea.

"Fue increíblemente duro, sufrí muchísimo en la subida, y al final no estaba seguro de haber ganado", concluyó.